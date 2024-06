Caso Loan: 56 pruebas y a uno de los detenidos le tomaron muestras en genitales

Sociedad Fuerte acusación del padre y el hermano de Loan contra la tía Laudelina y Pérez

Antes de que el expediente por la búsqueda de Loan Danilo Peña pasara a la Justicia Federal, los dos fiscales provinciales que investigaron la desaparición del niño de 5 años en Corrientes imputaron formalmente a los seis detenidos y. Pero hubo una en particular que llamó la atención. Fue la número 42. En ella se lee: “Acta de toma de muestra del pene de Benítez”. Bernardino Antonio Benítez es el tío de Loan, uno de los primeros en caer. Fue al único que le practicaron ese examen, según los documentos del expediente.Para los dos fiscales, Juan Castillo y Guillermo Barry, la desaparición de Loan tiene que ver con una captación de persona con fines de explotación agravada. ¿Explotación de qué tipo? Teniendo en cuenta la prueba N°42, posiblemente, con fines sexuales, publicaen la mecánica de la desaparición y captación del niño.“El 13 de junio de 2024, alrededor de las 15:00 horas, los imputados Carlos Guido Pérez y María Victoria Caillava (a) ‘Viki’, captaron al menor Loan Danilo Peña, de cinco (5) años de edad, y lo trasladaron a un destino desconocido a la fecha, con fines de explotación. La captación tuvo lugar en inmediaciones del domicilio de Catalina Peña, abuela paterna de Loan, ubicado en Paraje Algarrobal de la localidad de 9 de Julio, donde minutos antes Pérez y Caillava habían compartido un almuerzo con Loan, su padre José Mariano Peña, su tía paterna Laudelina Peña y la abuela referida, entre otras personas”, comenzaron los fiscales la descripción.En esta primera parte, Barry y Castillo hicieron mención a la participación de la ex funcionaria municipal Caillava y a su marido, el capitán de navío (RE). En el resto del fragmento, se especificó qué función habría cumplido el resto de los detenidos.“Para lograr su cometido, Pérez y Caillava contaron con la colaboración de los imputados Bernardino Antonio Benítez, Daniel Oscar Ramírez y Mónica del Carmen Millapi, quienes pergeñaron y llevaron a cabo una maniobra consistente en sacar al menor de la esfera de custodia de su padre y llevarlo a una zona de montes, distante a unos seiscientos (600) metros del referido domicilio, con la excusa de recoger y consumir naranjas, ayuda sin la cual los primeros no habrían podido consumar el delito”, continuó el texto.Sobre el final de la descripción de los hechos, hicieron referencia al sexto detenido, el comisario Walter Adrián Maciel: “Entre la fecha mencionada y el día 21, el imputado, comisario Walter Adrián Maciel, Jefe de la Comisaria de Nueve de Julio (Ctes.), siendo uno de los principales funcionarios policiales a cargo de la investigación, alteró rastros y pruebas del hecho, entorpeciendo el curso de la investigación penal, al sacar del barro una zapatilla que luego se confirmó pertenecía a Loan, simulando además que él mismo la había hallado, cuando existe evidencia de que el calzado fue encontrado por Laudelina Peña. Además, se determinó que la evidencia en cuestión había sido colocada intencionalmente para desviar la pesquisa”.En el resto del documento, los fiscales enumeraron actas de allanamientos a los domicilios de los imputados, entrevistas con testigos, un documento de la PROTEX, y decenas de informes generados en los 11 días de búsqueda, previo al paso del expediente a la justicia federal.