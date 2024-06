Vicepresidenta comunal hirió de una cuchillada en el cuello a su supuesto amante

La vicepresidenta comunal de Los Amores, en el extremo norte de Santa Fe, cerca del límite con Chaco, intentó asesinar de una cuchillada en el cuello a su amante, un empleado ferroviario. El comentario es que el caso mezcla cuestiones íntimas con un reclamo de dinero.La víctima, de quien solo trascendió su apellido (Yedro),. Poco después, asistente escolar y, actualmente, número dos del Poder Ejecutivo del pequeño poblado de poco más de 1300 habitantes,El fiscal que entiende en el caso, Alejandro Rodríguez, explicó lo sucedido: “La víctima, el señor Yedro, dijo que conocía a esta señora, que había ido a su casa y que tuvieron una discusión. Aparentemente, no lo puedo afirmar, por lo que surge del hecho. Sorpresivamente, ella, con un cuchillo, un tramontina viejo, lo apuñaló en la zona del cuello. Según relató, se produjo un altercado y en plena discusión ella lo hirió. El hombre salió a la calle desesperado por la herida que le sangraba y justo pasó un transeúnte por el lugar, al que le dijo que avise a la policía”, prosiguió.Según el diario, lo que es comentario obligado en el pueblo es que el mismo Yedro, herido, llegó a la comisaría en paños menores, solo cubierto por una toalla. Tras ser examinado por un médico, y por el tenor de las lesiones sufridas, fue derivado al Hospital Central de Reconquista, donde permanece internado.Minutos después, la funcionaria se presentó en forma espontánea en la dependencia policial y entregó el arma blanca. Allí fue aprehendida y este miércoles será imputada. Permanecerá con prisión preventiva.El informe policial sobre el caso dio cuenta de que Messa fue a la casa de Yedro, se generó una discusión y, en forma sorpresiva, lo acuchilló con la intención de darle muerte. “Si lo que pasó fue en el medio de alguna intimidad, o algo así, es un tema que no me interesa”, clarificó el fiscal, que pidió resguardar detalles de la calificación penal a imputar hasta la realización de la audiencia imputativa.Messa quedó alojada en una celda de la alcaidía de la policía de la Unidad Regional XIX, en la ciudad de Vera, y será imputada en las próximas horas.Fuentes vinculadas con los investigadores. Al parecer, Messa le habría prestado una fuerte suma a Yedro y más allá del destino de la relación amorosa, quería recuperarlo. Al parecer, en la discusión hubo alguna amenaza del hombre de dar por finalizada la relación, algo que también pudo haber influido en el posterior comportamiento de la funcionaria comunal.