Detuvieron a uno de los asesinos del asesor de vicegobernadora de Buenos Aires

Policiales Asesinaron a un asesor de la vicegobernadora de Buenos Aires

A dos días del crimen, detuvieron a uno de los asesinos del asesor de la vicegobernadora bonaerense, Verónica Magario, el hombre de 65 años que fue baleado en el pecho en Boedo en medio de un intento de robo. Su cómplice continúa prófugo.La noticia fue confirmada por el ministro de Seguridad porteño, Waldo Wolff, quien aseguró que el primero de los delincuentes “ya está tras las rejas” luego de un trabajo en conjunto entre la Policía de la Ciudad y de la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, no brindó precisiones sobre cómo fue el operativo para arrestarlo.“Con profundo dolor nos comunicamos con la familia y nos comprometimos a detener a los delincuentes”, expresó y agregó: “Queremos ser claros en este punto: más de la mitad de quienes delinquen en CABA vienen de otro distrito, tienen más de 2 antecedentes penales y no llegan a cumplir su condena tal el caso de estos asesinos”.La secuencia fue relatada brevemente a este medio por una alta fuente en los organismos porteños. “Llegan Fernández y su amigo. Los delincuentes lo abordan. Fernández forcejea. En ese momento, lo matan”, relató. Los ladrones abrieron fuego contra él y una de las balas impactó en su pecho e ingresó directamente en su corazón. En consecuencia, el político fue trasladado al hospital Ramos Mejía por una ambulancia del SAME, donde finalmente falleció.La causa está caratulada como homicidio en ocasión de robo y se encuentra en manos de la Fiscalía Nº 56 de Edgardo Orfila. En simultáneo, la Policía logró dar con el paradero de uno de los dos delincuentes, que habían escapado a pie tras el impacto.