Una de las jóvenes asesinadas por carnicero fue degollada: los macabros detalles

Policiales Dos mujeres fueron brutamente asesinadas y detuvieron al exnovio de una de ellas

Con el correr de las horas detalles aún más macabros se conocen sobre el brutal ataque que recibieron Morena Marcela Banegas (20) y su tía Luz Nair Banegas (23) durante la noche del martes al ser interceptadas, supuestamente, por Gabriel Cejas, en Santiago del Estero.Mientras buscan determinar cómo y adónde fue que el femicida interceptó a las víctimas, los investigadores trabajan contrarreloj para recolectar evidencias que sitúen a Cejas en el lugar del doble homicidio.Fuentes cercanas a la investigación no salen de su asombro ante la despiadada agresión que sufrieron ambas mujeres. "Muy sangriento"; "macabro" fueron algunos de los calificativos que utilizaron para describir la escena que hallaron cuando arribaron al lugar, durante la mañana del miércoles.Si bien hasta el momento no se tiene certeza, los investigadores sospechan que Cejas —a quien lo sitúan en el asiento de atrás del auto de la tía de Morena— acuchilló primero a su exnovia, con quien había finalizado el vínculo hace dos meses, tras una relación de cinco años.Sospechan que ante la agresión, Luz (que iba conduciendo) bajó del auto para pedir ayuda. En ese momento, Cejas salió tras ella y a unos 7 metros logró alcanzarla. Allí la hirió y la ató de pies y manos.Al parecer, el agresor —que trabajaba en la carnicería de su tío, donde se dedicaba a faenar animales—regresó hasta donde estaba Morena y continuó hiriéndola. "Casi la decapitó" contó una de las fuentes revelando que solo le faltó cortar las vértebras de la columna.El cuerpo de Morena estaba del lado del acompañante, entre el piso del auto y el suelo.Según revelaron, Cejas tras asesinar sin piedad a Morena fue a buscar a Luz. A ella la degolló. "Le hizo un corte lineal de más de 30 centímetros en el cuello, además de los puntazos", indicaron.La sangre predominaba en la escena. Ambas jóvenes estaban inmersas en charcos de líquido rojizo. Se desangraron por más de ocho horas, en medio de la maleza tapada por los copos de algodón en el lugar.La Fiscalía espera el informe con los resultados de las autopsias practicadas a las jóvenes estudiantes del Instituto de Formación Docente de La Cañada, mientras sus cuerpos fueron entregados a sus familiares para ser sepultados.Pericias genéticas e informáticas serán determinantesLos investigadores aguardan los resultados de las pericias que se realizaran tanto en las prendas —una remera y un jogging— secuestradas en la casa del carnicero, con restos de manchas rojizas que podrían ser sangre, como también de los teléfonos celulares de Morena y de Luz.Además, los peritos en informática deberán extraer toda la información posible de los aparatos móviles de las jóvenes. Luz tenía su teléfono móvil en su mano al momento de ser asesinada, mientras que el aparato de Morena estaba dentro del auto.Los investigadores buscan determinar si Cejas se comunicó con alguna de ellas antes de ser asesinadas sin piedad, o si las citó con algún pretexto. Vale remarcar que su familia expresó a los investigadores que el carnicero seguía los pasos de Morena, a quien además agredía físicamente. Ella nunca lo habría denunciado.El resultado de las evidencias serán claves para acusar a Cejas del doble femicidio. El día martes el acusado podrá ser indagado. Mientras que el miércoles la Fiscalía solicitará —a través de una audiencia— que se convalide la aprehensión y se convierta en detención por 15 días.Durante la jornada de ayer el Dr. Ávaro Yagüe junto a la Dra. Natalia Saavedra —y expertos de Criminalística, Homicidios y Delitos Complejos—realizaron una nueva inspección ocular en el camino ubicado cerca de un campo de algodón, entre las localidades de Santa Elena y Villa Hipólita, donde encontraron el Volkswagen Gol con los cuerpos de las víctimas.Pese al hermetismo con el que los investigadores trabajan, se supo que durante el rastrillaje se encontró —a unos 600 metros del lugar del cuerpo— la moto de Cejas, que según él le había sido sustraída por tres delincuentes, de acuerdo con la denuncia que hizo en la Comisaría 14.Según se supo, el rodado se encontraba intacto, y si bien no tenía rastros de sangre, los investigadores encontraron gran cantidad de manchas rojizas en las inmediaciones.Fuentes cercanas a la causa revelaron que lo macabro de la escena fue reforzado durante los operativos realizaron ayer. "Por donde caminabas había sangre", indicó una fuente quien además aseguró que observaron machas en forma de "goteó" desde el lugar donde hallaron los cuerpos con dirección a la casa del supuesto doble homicida.Los uniformados en las próximas horas continuarán con las averiguaciones ya que resta hallar las zapatillas que Cejas llevaba puestas al momento del crimen, su teléfono celular, y el arma homicida.Por orden de la Fiscalía a cargo de la causa, efectivos de la Dirección General de Investigaciones reconstruyen los últimos minutos tanto de las víctimas como del supuesto asesino.Según los testimonios recolectados, como todos los días Morena y su tía arribaron a La Cañada en horas de la tarde para asistir a sus clases. Ambas estudiaban para ser docentes de Nivel Primario.Las jovencitas fueron vistas con vida por última vez a las 21. Ambas se despidieron de sus compañeros y se subieron al vehículo —propiedad del novio de Luz— con destino a sus domicilios. Antes habían avisado a sus familiares que ya estaban volviendo.Desde ese entonces nadie volvió a tener contacto con las estudiantes hasta que finalmente fueron halladas brutalmente asesinadas.En tanto, sobre Cejas las fuentes consultadas deslizaron que regresó de trabajar como todos los días y estuvo en su casa —donde reside con su madre y su primo— hasta las 21 horas, cuando sacó su motocicleta y salió con rumbo desconocido.Sus familiares habrían expresado ante los investigadores que no se contactaron con el acusado desde entonces. Supuestamente desconocían que había sido víctima de un asalto.Quien aportó datos claves fue un vecino de Cejas. Éste contó que lo auxilió cerca de la medianoche cuando el carnicero caminaba descalzo con dirección a una precaria construcción que tiene en la parte trasera del terreno donde vive con sus familiares. El testigo indicó que tenía una mano ensangrentada. (Fuente: El Liberal)