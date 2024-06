Los antecedentes del detenido por femicidio de mujer que era buscada en Paraná

Policiales Un hombre fue detenido tras el asesinato de la mujer buscada hace cinco días

Foto: La víctima de femicidio, María Susana Altamirano

Foto: El cuerpo de Altamirano fue encontrado a la vera de ruta 131

Sobre el femicidio

Foto: La desazón de la familia de Altamirano

La causa está en manos de la fiscal Huerto Felgueres, quien tiene un abanico de acciones por desandar en las próximas horas y días, pero primariamente se ordenó su restricción de libertad, para que, llegado el caso y ante presuntos indicios, no obstruya el diligenciamiento de las presentes y futuras medidas judiciales.tratándose de manoseos a una jovencita, quien pudo escapar del sometimiento forzoso. Cabe consignar, que dicha víctima difiere de la mujer desaparecida y trágicamente hallada. No obstante, son conductas que oportunamente, la magistratura podría ponderar en el mapa de hipótesis, publicóTambién protagonizó audiencias en un proceso por, marco en el cual llegó a tener tobillera electrónica, para cumplir arresto domiciliario en carácter de prisión preventiva -incluso prorrogada-, que se concretó en Viale.contra un desconocido, comenzaban a señalarlo a modo de reconocimiento.En aquellos tiempos -data de 2019-, la Justicia le había impuesto "prohibición absoluta" de mantener todo tipo de contacto, por cualquier medio, con la víctima de ese momento, sus padres y los testigos del caso en debate.El cuerpo sin vida de María Susana Altamirano, quien había desaparecido el pasado viernes en Paraná, fue hallado en el kilómetro 31 de la ruta 131, en el camino que une las localidades de Crespo y Libertador San Martín. La mujer tenía signos de haber sido estrangulada.Respecto al detenido, el jefe de la división Investigaciones, Ángel Ricle, explicó: “Hasta el momento, sabemos que era conocido de la persona.La mujer era madre de dos hijos, ambos mayores de edad y ya no convivían con ella. La trágica confirmación de su muerte, tras haber sido víctima de femicidio, conmocionó a la comunidad y a sus seres queridos que se habían movilizado intensamente en su búsqueda.Altamirano había sido vista por última vez el viernes en avenida Larramendi y calle Croacia. “Nunca se iría sin avisar” , había asegurado ala sobrina de mujer desaparecida en Paraná.