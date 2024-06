“Nunca se iría sin avisar”, dijo sobrina de mujer desaparecida en Paraná

Policiales Buscan a una mujer de 47 años que se ausentó de su domicilio en Paraná

Continúa la búsqueda de María Susana Altamirano de 49 años de edad, que se ausentó de su casa el día viernes y desde entonces no se sabe nada al respecto. Además, su celular está apagado.Este miércoles, vecinos y familiares de Altamirano se reunieron cerca de su casa, en calle Croacia Sur, para pedir celeridad en el operativo de búsqueda. “La última vez que la vieron fue a unas cuatro cuadras de su casa el viernes”, dijo la sobrina, Rosalia, a Elonce muy angustiada al sostener que su tía tiene dos hijos, ambos mayores de edad, y que no viven con ella.Al ser consultada sobre su tía, Rosalía preció que “ella es una persona muy tranquila, trabaja cuidando niños en una vivienda a 15 cuadras de su casa. No sabemos que pasó con mi tía. Hace cuatros días se ausentó y no tenemos rastros, ella no es una persona que haga este tipo de cosas. Es una mujer que vive sola, es viuda, no sale mucho, nunca tuvo problemas con nadie”.Altamirano es de contextura robusta, de 1,55 mts de altura aproximadamente, tez morena, pelo negro con flequillo a la altura del hombro, con un arito en la nariz. Posee dentadura postiza con un diente de oro.Acto seguido, descartó que Altamirano tenga alguna enfermedad, “es muy sana, no toma ninguna medicación y todo esto que ocurre no es normal”.A la par de la policía, amigos, vecinos y familiares de Altamirano la están buscando desesperadamente: “Somos una familia muy unida, en mi caso somos vecinas y siempre charlábamos, nos veíamos y nunca podría haberse ido sola”Destacó que Altamirano tenía un celular y que en este momento está apagado, “confiamos que la Policía investigue y hagan algo para encontrarla. Pedimos que quien la haya visto o le parece que haberla visto, que avise y la buscamos”Por otro lado, una vecina, Teresa mencionó que “no sabemos qué puede haber pasado, días previos a que desaparezca hablamos mediante whatsapp”.Cualquier información sobre su paradero puede suministrarse al 911, a la Mesa de Información Permanente del Poder Judicial 0800 444 6372 ,o a la Div. Minoridad 0343 420914/195.