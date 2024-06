Qué es el Gelamon y cómo se usa el explosivo secuestrado en la Ruta 12

Personal policial del puesto caminero ubicado sobre la Ruta Nº12, en Aldea Santa María (departamento Paraná), secuestró alrededor de 300 kilos de material explosivo que era transportado en una camioneta Toyota sin medidas de seguridad , se confirmó a. Fuentes policiales de la Dirección de Prevención y Seguridad Vial detallaron que se trataba de 20 cajas de un componente explosivo utilizado en demoliciones mineras, canteras y uso militar.En este sentido, el Comisario Principal Juan Pablo Godoy, segundo jefe de la División Bombero Zapadores de la Policía, explicó: “Tomamos conocimiento a través de un llamado telefónico en el cual nos describían el contenido encontrado en la camioneta y que tenía algo extremadamente sospechoso; una vez que se pudo visualizar la escritura de lo que tenían los paquetes y me comunicaron que era Gelamon V.F. 65%, por ende, les di las directivas de que traten de perimetral el lugar y no manipular las cajas”.Godoy destacó la peligrosidad del material:Por eso hacemos hincapié en que se estaba trasladando sin ningún tipo de documentación respaldatoria y llamó la atención que el conductor que los transportaba en ningún momento quiso brindar datos”.En cuanto a las condiciones de transporte, Godoy señaló: “Estos elementos pueden ser trasladados de manera segura siempre y cuando sean manipulados conscientemente. En este caso,El material explosivo secuestrado será trasladado a un lugar seguro: “Estamos esperando el oficio judicial, seguramente va a ser trasladado a un lugar seguro, con los cuidados que corresponden; estamos esperando que se finalicen las actuaciones, una vez que se finalice con este trámite se procederá a trasladarlo a un lugar seguro”, añadió Godoy.“Yo vine a felicitar al personal porque acaban de hacer un procedimiento sumamente exitoso y oportuno porque identificaron a una persona que trasladaba en una camioneta con 300 kilos de Gelamon V.F”, comentó Roncaglia.Asimismo, detalló el recorrido del sospechoso:A partir de ahí ya es otra la situación, de intervención a la justicia federal y se ordenan todas las medidas. Lo concreto es que esta persona estaba trasladando de manera ilegal, sin ningún comprobante, estos 300 panes de Gelamon, aparentemente desde Córdoba hacia Posadas”.Por su parte, el jefe de la Policía de Entre Ríos, Claudio González, relató el inicio del procedimiento:Les llamó la atención lo que llevaba en la parte de la caja. Al observar y alertarse de lo que era, la sustancia explosiva, que si bien no corre riesgo porque no tiene el detonador, se dio aviso al fiscal, al juzgado federal y al personal de bomberos para hacer los resguardos pertinentes”.Para finalizar, González, agregó: