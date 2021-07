Crimen de Calleja: Detenido con covid-19 "estaba en su casa", dijo su abogado

La palabra del abogado defensor de Osuna

Sobre el caso Calleja

En el marco de la causa por causa caratulada "Calleja, Gonzalo s/ Homicidio agravado en su perjuicio", comenzó este miércoles la audiencia de Garantías contra los detenidos por el caso.Inmediatamente se desalojó el Salón de Actos del STJ para desinfectar.Horas después, desde la Justicia se indicó que se pudo establecer, de acuerdo a información brindada desde Epidemiología, queLa audiencia se reanudará cuando se conozca el resultado de los PCR.Andrés Amarilla, abogado defensor de Alberto Enrique Osuna, explicó acómo se enteró de la situación de salud que atravesaba su cliente.Fui a Comisaría Quinta, hablé con él e hice todos los papeles administrativos para asumir el caso y manifesté de inmediato al Ministerio Público Fiscal que mi defendido estaba cursando covid-19. Me contestaron que en la Unidad Penal debía existir un lugar para que haga reposo y también en Alcaidía. La preocupación estaba más en hacer la reunión que teníamos, pero yo le dije que la salud es lo primero. Por eso”, relató aComentó que Osuna había manifestado tener síntomas el 8 de julio y todas las conversaciones con el personal de Salud estaban en su celular. En ese sentido, señaló que “Ahora está alojado al Alcaidía y como no sabemos si puede empeorar su salud presentamos un pedido para que lo revise un médico, pero nos denegaron. Solo nos permitieron llevarle ropa por el frío”.”.Sobre elÉl, cuando declaró ante el fiscal, dijo que estaba ajeno a todo esto. No me manifestó que conozca a los otros detenidos. Se puso a disposición de la Justicia y nosotros entregamos todo”.Por otra parte, y en cuanto a la realización de la audiencia que este miércoles pasó a un cuarto intermedio, señaló que “Creemos que entre las 19 y 20 horas del jueves continuará la audiencia”.Gonzalo Calleja desapareció el miércoles 14 de julio. Había ido a barrio 1º de Julio a hacer una transacción por cambio de dólares. Allí apareció su auto. El último contacto fue a las 17 con sus allegados, a través de WhatsApp, pero su teléfono celular nunca fue encontrado.El cuerpo fue hallado el jueves en un descampado de calle Montiel, a metros de Báez, a unos siete kilómetros de donde había desaparecido.Según trascendió, la principal pista de la investigación, es que Calleja, murió en el marco de una privación ilegítima de la libertad, en un lugar diferente al que fue hallado, a unos 8 kilómetros de donde se encontró el vehículo del contador, en cuya guantera había más de 9.500 dólares.Por tal motivo, las pesquisas sospechan que la muerte, se dio en una situación vinculada a la compra y venta de dólares, actividad que desarrollaba el contador en ocasiones, además de ser empleado en una empresa constructora.“La autopsia realizada al cuerpo de Calleja pudo establecer la ausencia de lesiones traumáticas en el cuerpo de la víctima, determinándose la asfixia como medio de muerte”, señalaron fuentes judiciales.