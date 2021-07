Familiares y amigos exigieron justicia por Calleja: “Pedimos condena efectiva”

La audiencia “fue vergonzosa”

Familiares y amigos se convocaron frente a Tribunales para pedir justicia por Gonzalo Calleja, el joven contador hallado muerto en un descampado de calle Montiel. La marcha coincidió con la audiencia de Garantías contra los detenidos por el caso: Alberto Enrique Osuna, Ezequiel David Morato; Ivan y Ramiro Gabriel Colman.registró una gran cantidad de personas con carteles que expresaban el pedido de justicia por Gonzalo.La cuñada de Gonzalo Calleja, Maia Spinelli, manifestó a Elonce TV que estaban al tanto de lo que ocurría en la audiencia y “queremos que los responsables cumplan con la condena que les otorguen y confiamos en lo que está haciendo la Justicia”.“Esperamos que a estas personas les toque la pena que se merecen y”, expresó.En este sentido, señaló que los familiares de Calleja tienen un diálogo peramente con la policía y los fiscales “estamos al tanto de las situaciones y comprendemos que hay cuestiones en las que no podemos acceder porque son objeto de investigación”.Respecto a la gran multitud de personas, Maia destacó que “”.Finalmente, la novia de Gonzalo, Sofía, con lágrimas en los ojos exigió justicia y pidio que "haya condenas firmes, sabemos que todos los detenidos tienen antecedentes”.Entre la gran cantidad de personas, uno de los amigos destacó que “era como un hermano para mí, pedimos justicia y mayor seguridad”.“Queremos justicia para poder despedirlo en paz, es algo que se merece cualquier ciudadano”, valoró otro amigo.Por su parte, la tía de Gonzalo, detalló que “no vamos a descansar hasta que esto se resuelva, sabemos que no nos van a devolver a Gonzalo, pero queremos un poco de paz. Él fue un excelente hijo y amigo, necesitamos que los responsables paguen por lo que hicieron”.La tía hizo referencia a lo que ocurrió esta mañana en la audiencia, donde uno de los detenidos es positivo en coronavirus y se debió pasar a un cuarto intermedio: “Fue vergonzoso, parece una cargada que se haya llegado a esta instancia sin que el abogado del detenido sepa, no sabemos que pensar”.