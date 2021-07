Video: Caso Calleja: detenido dijo que tiene Covid y audiencia pasó a cuarto intermedio

Sobre el caso

En el marco de la causa por causa caratulada, comenzó este martes la audiencia de Garantías contra los detenidos por el caso:, cuyos abogados defensores serán César Jardín y Andrés Amarilla;quien estará representado por Eduardo Daniel Gerard y Marcelo Franco;, cuya defensora oficial será Fernanda Álvarez; yrepresentado por el abogado defensor Patricio Cozzi.La audiencia de medidas de imposición fue presidida por el juez Ricardo Bonazzola en el Salón de Actos del STJ. En representación del Ministerio Público Fiscal estaba el fiscal Santiago Alfieri.Sin embargo, a los pocos minutos de iniciada la audiencia, el magistrado se vio obligado a suspenderla debido a que, y me daban el alta el alta el viernes, pero como fue fin de semana, en el dispensario me la pasaron para el lunes 26”, comunicó el detenido. Informó además, que cumplió una condena de cuatro años., indicó el juez Bonazzola. A lo cual se informó desde la Sala: “Es una situación de la que no teníamos conocimiento, el detenido nunca la había manifestado y atento a esto vamos a disponer un cuarto intermedio para cumplir con el protocolo de desinfección”.Gonzalo Calleja desapareció el miércoles 14 de julio. Había ido a barrio 1º de Julio a hacer una transacción por cambio de dólares. Allí apareció su auto. El último contacto fue a las 17 con sus allegados, a través de WhatsApp, pero su teléfono celular nunca fue encontrado.El cuerpo fue hallado el jueves en un descampado de calle Montiel, a metros de Báez, a unos siete kilómetros de donde había desaparecido.Por tal motivo, los pesquisas sospechan que la muerte, se dio en una situación vinculada a la compra y venta de dólares, actividad que desarrollaba el contador en ocasiones, además de ser empleado en una empresa constructora.“La autopsia realizada al cuerpo de Calleja pudo establecer la ausencia de lesiones traumáticas en el cuerpo de la víctima, determinándose la asfixia como medio de muerte”, señalaron fuentes judiciales.