Imágenes del caso Calleja: los acusados y momento en que uno dice tener Covid

Evalúan cómo sigue la audiencia

Una situación insólita se dio este miércoles, en el marco de la audiencia por el crimen del contador Gonzalo Calleja,El juez Ricardo Bonazzola le pidió a Alberto Enrique Osuna que se quitara el barbijo cada vez que hablara., pero como era fin de semana, me la pasaron para el lunes 26", comunicó el acusado.En ese momento,. Luego se continuó con la audiencia con la constatación de los datos de los acusados por parte del magistrado, pero tras interrogar a otros dos imputados, el juez regresó sobre lo manifestado por Osuna y lo interrogó sobre, si efectivamente, cursaba la enfermedad.Ante la respuesta afirmativa del hombre, Bonazzola,. Por estas horas, se define en los Tribunales de Paraná, la manera en que se continuará con la audiencia."Nos encontramos con la sorpresa de que uno de los co-imputados manifestó en la audiencia. El juez, oportunamente, suspendió la audiencia para la desinfección de la sala y veremos cómo se continúa", comunicó ael abogado Eduardo Daniel Gerard, defensor de Morato.Y en ese sentido, manifestó:En esa línea, Gerard remarcó que "la audiencia se tiene que desarrollarde todos los imputados"."La Fiscalía adelantó que pedirá la prisión preventiva en la unidad penal, pero esta defensa se opondrá porque entendemos que hay méritos suficientes para que eso no se autorice", anticipó el abogado.Respecto a la imputación contra Morato, el defensor mencionó que "hay una participación atribuida a él en virtud de la investigación de la Fiscalía". "Ayer a las 14 tomamos contacto con el legajo de la causa, estamos estudiando cuáles son las probanzas y la Fiscalía tendrá que argumentar la situación y por qué entiende que hay mérito para la prisión preventiva; la defensa, en función del no entendimiento de ello, argumentará en sentido contrario", indicó."Hay diálogos primarios e iniciales, porque tampoco hay un tiempo y espacio para desarrollar ese tipo de entrevistas", apuntó en relación a la relación que mantiene con su defendido.A los pocos minutos de iniciada la audiencia de medidas de imposición contra los imputados por el crimen de Gonzalo Calleja, el juez Ricardo Bonazzola se vio obligado a suspenderla debido a que uno de los detenidos dijo tener coronavirus y no haber recibido el alta médica correspondiente.Los acusados son Alberto Enrique Osuna, Ivan Elías Garay, Ramiro Gabriel Colman y Ezequiel David Morato. Fue el primero el que dijo estar cursando coronavirus, lo que instó al magistrado a suspender la audiencia "por razones sanitarias".