Juicio por jurados: Aclaran que acusado no tiene obligación de ir a la audiencia

Se realiza este jueves, desde las 9hs, la audiencia de cesura en el marco del juicio por jurados que declaró culpable a Carlos Iván Caminos por el homicidio agravado de Milton Luna, el joven de 25 años que murió de un disparo en la cabeza en Paraná, el 25 de abril de 2020.La audiencia será presidida por el vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, Pablo Virgala; en tanto que el Ministerio Público Fiscal estará representando por los fiscales Santiago Brugo y Juan Malvasio.También asistirán el querellante particular Francisco José Barbagelata Xavier y el abogado defensor Javier Aiani, junto al imputado Caminos quien no tiene obligación de asistir a la audiencia, según así lo dispone el artículo 91 inciso b) de la Ley 10746. Así se informó desde el Servicio de Información y Comunicación del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos.La instancia judicial será en el salón de Audiencias Nº 2 con transmisión en vivo y en directo, vía streaming a través del canal de YouTube del Servicio de Información y Comunicación."A criterio de la defensa, sí tiene que venir, por las características del sistema de defensa, el derecho adversarial de inmediatez que debe tener y las garantías que deben cumplir esta audiencia en particular sí debe concurrir", indicó ael abogado defensor Javier Aiani.En la oportunidad, comentó que Caminos estaba notificado para presentarse a las 9 y reveló que no tuvo contacto con él "desde el día posterior al que se dictó la sentencia del juicio por jurado".el jefe de la División Homicidios, Horacio Blasón.