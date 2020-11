Dictarán condena a Caminos: Familia de Luna teme que no se presente en audiencia

María de los Ángeles Lencina, mamá de la víctima,

El pasado viernes finalizó en Paraná, el primer juicio por jurado de la provincia. El Jurado popular declaró culpable a Carlos Iván Caminos por el homicidio agravado de Milton Luna, el joven de 25 años que murió de un disparo en la cabeza en Paraná, el 25 de abril de 2020.Este martes, en las redes sociales comenzaron a circular versiones de que el acusado se había fugado de la ciudad, previo a recibir la condena de "entre 8 a 16 años", supoSin embargo, fuentes oficiales del Servicio de Información y Comunicación del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos le confirmaron a, que esa versión "es falsa, la persona se tiene que presentar en Tribunales el jueves a las 9 de la mañana", hasta ese momento Caminos goza de libertad.Asimismo, consultado el jefe del Servicio 911, explicó aque "si bien, las tobilleras las monitorea el Servicio Penitenciario, no tenemos ningún pedido de búsqueda o detención emanado por la Justicia en este caso"expresó aque, "el viernes pasado, luego de la finalización del juicio, manifestamos que nuestra familia estaba sin protección, ya que el asesino de mi hijo está suelto. No sabemos si se fugó, pero estamos preocupados de que no se presente cuando dicten la condena", expresó a Elonce TV María de los Ángeles Lencina.Por su parte, el fiscal Francisco Malvasio, señaló que no tenía conocimiento de una supuesta fuga de Caminos. Sin embargo, se iba a solicitar que se arbitren los medios necesarios para que el hombre declarado culplable por el homicidio de Milton Luna, esté presente en la audiencia que se realizará este jueves en los tribunales de Paraná, supo"Hasta el momento no recibimos ninguna amenaza, y me mantuve con mucho respeto hacia el asesino que mató a mi hijo por nada. Les digo a los ciudadanos que se cuiden porque anda libre", dijo María de los Angeles.Y agregó que "el jurado del pueblo lo acusó de asesino y yo pedí medidas de seguridad para mi familia, ahí te das cuenta quienes son los inoperantes. Caminos está libre como cualquier persona que cumple con las leyes. Mi abogado me dijo que este jueves va a solicitar alguna medida de prisión".