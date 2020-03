Crimen de Nahiara: la querella pedirá perpetua para Lescano y Cristo

Pedirá perpetua



El próximo martes será la etapa de alegatos en el juicio contra Yanina Lescano y Miguel Cristo, acusados por la muerte de la hija de éste último, de apenas 2 años, la cual había sido sometida a gravísimos maltratos.Sobre la jornada de este viernes, Eduardo Gerard, abogado querellante, explicó que los acusados, "hoy tuvieron la posibilidad de hacer su defensa material, con la particularidad que Lescano solamente se remitió a lo que declaró ante el juez de garantías en febrero del año pasado y no introdujo nuevo testimonio. Cristo declaró y se sometió a las preguntas de todas las partes".Tras ello, remarcó que "cuando uno empieza a centrar preguntas en concreto, cosas que evidentemente no pudo no percibir, Cristo no responde, se contradice o evade la respuesta; claramente no hay respuestas para las preguntas que se le hicieron".El próximo martes será la etapa de alegatos y Gerard mencionó que "no tengo ninguna duda que ambos son absolutamente responsables en sus diferentes roles de los hechos atribuidos". Además indicó que "no ha habido ninguna evidencia ni mengua respeto de las argumentaciones realizadas por la defensa de Lescano respecto de su inocencia. Estoy convencido de la culpabilidad y en ese sentido voy a solicitar la perpetua para ambos imputados".