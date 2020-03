Crimen de Nahiara: El terrible testimonio que ratificó Yanina Lescano

Yanina Lescano optó por declarar, pero indicó que no iba a responder preguntas. "El día 12 de febrero de 2019 tuve la oportunidad de declarar ante el señor juez de garantías y respondí preguntas de los fiscales, así que hoy ratifico lo que dije ese día", se limitó a decir la madrastra de Nahiara.La niña de dos años murió tras meses de sufrimiento, desnutrición y malos tratos propinados, presuntamente, por la pareja integrada por Lescano y el padre de la pequeña, Miguel Cristo, quienes enfrentan por estos días el juicio por el homicidio.

La madrastra de Nahiara contó en su declaración ante el juez de Garantías que en mayo de 2018 se puso de novia con Miguel Cristo. Que a fines de ese mes se fueron a convivir al barrio Paraná III. Dijo que Nahiara se unió a la familia el 8 de agosto. "Ella estaba muy bien cuando llegó", afirmó la mujer.Sobre el día en que murió Nahiara, recordó: "Llamé a la Policía para que se lleven a Nahiara, yo me levanto como a las 8 de la mañana primero, y Miguel tenía a Nahiara sentada en la cobija que la sentaba siempre, aislada de nosotros para que no la toquemos. La tenía sentada tomando la leche y comiendo pan. Yo me levanto y paso para el baño y estaba mi nene tomando la leche arriba de la cama. Él hacía que mis nenes durmieran todos en una cama y Nahiara aparte, por cómo estaba. Voy al baño y me vuelvo a acostar a dormir porque estaba con trabajo de parto. Como a las 11 de la mañana me levanto porque no escuchaba nada, ni siquiera a mis hijos, y veo caca desde la habitación hasta el baño. Entro al baño y le digo ¿qué pasó? Él (por Cristo) me responde 'me tiene podrido, se hace encima no me pide'. Tenés que llevarla al médico. Él no quería que la toquemos ni que nos acerquemos. Él solo la podía tocar. Ella empezó a convulsionar. Le saqué el celular y llamé a la Policía. La Policía pidió la ambulancia. Llegó el patrullero. Le digo abrime la puerta. Él nos tenía encerrados a nosotros. Él no quería abrir la puerta. Ya está, ya se terminó esto dijo él. Él me la dio y se fue a abrir la puerta. Vio el patrullero y volvió a entrar a la casa. Se arrodilló y me dijo 'se va con la mamá'. Le dije que me la diera. Le pedí que se levante y le pida a la Policía que lleve a la nena. Él no quería".La mujer mencionó que los maltratos empezaron cuando Nahiara se quemó los pies a mediados de enero. Ante una pregunta del fiscal si ellos fumaban, porque Nahiara tiene marcas de cigarrillos, la mujer fue tajante: "No, ni yo ni él fumamos".Lescano dijo que Cristo la dejaba encerrada. Que la casa tenía una sola puerta con rejas. "Él (por Cristo) siempre andaba con una manguerita. Él nunca la quiso llevar al médico, porque según él a las dos nenas (tiene otra hija de 9 años con la madre de Nahiara, que falleció) se las debía al padre (Cristo pertenece a la comunidad Gitana)", y añadió: "Ella comía bien porque comía con mis hijos. Ella (su hija) le contó que Miguel le pegaba cuando no quería comer (por Nahiara). Había una silla donde él la sentaba. Ella estaba todo el tiempo ahí, nadie se podía acercar".El fiscal Malvasio preguntó: ¿Cristo ejerció violencia contra usted? Sí, a partir de que Nahiara se quemó los pies. Ella tuvo un golpe en la espalda. Él dijo que fue Ana (en referencia a una mujer que cuidaba a la nena) la que se lo había causado. Le dije que la lleve al médico y me dijo que no. Mis hijos dormían con las cholas puestas por si teníamos que huir", publicó Uno.La mujer dejó entrever que estaba sometida por Cristo. "Él la tenía arriba de una cobija, le ponía los juguetes y le daba de comer ahí. Solo se movía si él quería que camine, pero cada vez que caminaba se golpeaba la cabeza para atrás para adelante. Él no quería que ella duerma. A última hora de la noche la llevaba a acostarse recién".