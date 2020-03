Juicio por Nahiara: Las pocas palabras de Lescano y la declaración de Cristo

Escueto testimonio

La declaración de Cristo

Quemada con agua caliente

Armas y agresión

Lescano se retira

La noche de la muerte

Las preguntas del fiscal

Llegó a las instancias finales el juicio oral contra Miguel Cristo y Yanina Lescano por el homicidio calificado de Nahiara Cristo, la niña de dos años que murió tras meses de sufrimiento, desnutrición y malos tratos propinados, presuntamente, por la pareja. Este viernes, la joven Lescano hizo una breve declaración ante el tribunal.Yanina Lescano optó por declarar, pero indicó que no iba a responder preguntas., se limitó a decir la madrastra de Nahiara.

La defensa de la acusada, busca probar que estaba sometida a un contexto de violencia de género. Posteriormente, Miguel Cristo, tomó la palabra. El padre de la menor fallecida a causa de tremendos malos tratos, declaró ante el tribunal,Cristo hizo alusión a diferentes episodios durante la convivencia con Lescano. Habló de un ritual al que fue sometido por consejo de su pareja, porque "no teníamos plata".El imputado por la muerte de su hija, también contó que laAsimismo, acusó a Lescano de propinarle diferentes malos tratos a Nahiara. Recordó que el 5 de enero, la niña se quemó con agua caliente cuando estaba con ella, porque. Al respecto, sostuvo que al preguntarle a Lescano cómo había ocurrido el accidente, su pareja le respondió que "se había quemado ella sola".Cristo sostuvo en su declaración que "un amigo de Lescano vino un día de enero y trajo dos armas para que ella las guardara. Era un aireAdemás, señaló que en otra oportunidad, "escuché llorar a Nahiara en el baño y cuando fui, ella estaba con mi hija sin remera y Yanina tenía una manguera. Después, ella vino y me golpeó con el aire comprimido en la frente y me lastima. Me salió sangre y me fui a acostar. Quedé como tres días con el ojo hinchado", afirmó Cristo.En ese momento de la alocución del padre de Nahiara, cuando el joven llevaba más de 15 minutos de testimonio, la imputada Yanina Lescano, aEn tanto, Cristo afirmó que un amigo deafirmó Cristo y agregó que "ella insistía en que hiciera esos viajes y discutimos por eso".En tanto, el acusado por la muerte de su hija de dos años, contó cómo fue esa noche de febrero de 2019, cuando la pequeña Nahiara fue llevada de urgencia al hospital San Roque de la capital entrerriana, donde finalmente,Relató que un patrullero lo llevó junto a su hija al centro de salud Oñativia, de donde la derivaron al nosocomio materno infantil.Durante este tramo de su declaración, Cristo se mostró conmovido por el estado en que se encontraba su hija y recordó que estando en el San Roque, recibió una llamada de Lescano, en la que la joven le aseguraba que había sido "Rocío, fue Rocío".y finalmente agregó que "cuando Lescano me llevaba a lo de esa señora, Mónica, era porque ella creía en San La Muerte, Pompa Gira y todas esas cosas", explicó.y finalmente agregó que "cuando Lescano me llevaba a lo de esa señora, Mónica, era porque ella creía en San La Muerte, Pompa Gira y todas esas cosas", explicó.