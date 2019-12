Detalles de la declaración del ex concejal Hernández: "No tengo nada que ver"

Video: Causa Celis: "No tengo nada que ver con lo que se me acusa", insistió Hernández

Se llevó a cabo una nueva audiencia en los tribunales federales de Paraná. Se trata del tramo final del juicio por el cual se investiga las responsabilidades en la causa de laLa semana pasada comenzó la ronda de declaraciones indagatorias a los 33 imputados de las dos causas unificadas y los mismos ejercerán su acto de defensa.Algunos ya ampliaron sus declaraciones y. Algunas de sus frases más destacadas:En este tiempo, "he perdido cosas por una mentirosa despiadada y quiero recuperarlas. He perdido dos años de mis hijos. Estoy privado de libertad injustamente, pero agradezco de poder ir a visitarlo"."El día 4 de junio el doctor fauces me dice sea respetuoso con el señor juez, yo no podía creer cuando le respondo después salgo esposado con una amargura que no tiene nombre. Soy trabajador, atiendo las demandas de la gente, no lo podía creer"."A Daniel "Tavi" Celis lo conozco fines del 2010, es una persona de la Seccional 11, en la zona de La Floresta. Celis se caracterizaba por ser una persona con confianza en la barrios, respetada, ayudaba a la gente, tenía una verdulería, se preocupaba por dar trabajo, regalaba alimentos en la zona del volcadero. Es una persona que ayudaba", dijo Hernández."Por eso, todos los políticos los buscaban a Celis. En nuestro partido, Fabián Rogel, el diputado Sergio Kneeteman, Roberto Sabbioni y también, la ex intendenta Blanca Osuna. Todos los buscaban porque ayudaba a su barrio, ni siquiera podía para el movimiento Vecinalista del oeste", afirmó.La diferencia semántica que planteó parece menor, pero no lo es: no reviste la misma importancia el acompañamiento sin condicionalidades o con reclamos genéricos, que un acuerdo o pacto donde cada una de las partes cuenta con derechos y obligaciones.Hernández no respondió preguntas de Fiscalía, por lo que su hipótesis no fue cuestionada con fuerza. Sin embargo, el TOCF se mostró remiso a aceptar la exposición sin más y puso en tela de juicio varios de los supuestos que implicaba.Carnero indagó al ex concejal sobre cuál habría sido el rédito que habría obtenido Celis con un entendimiento de esa naturaleza con Varisco. "Quería hacerse conocido, ser un dirigente importante, que el MVO crezca. A mí nunca me pidió ser funcionario", contestó.La presidenta del Tribunal no se mostró convencida y repreguntó: "O sea ¿Usted fue el que hizo el contacto y es el único que no conoce las expectativas de Celis?". Hernández mencionó entonces que "Tavi" pretendía quedarse con el control del sindicato municipal (Suoyem)."Celis pidió que mejore la calidad de vida de la gente del barrio. Los problemas que había en la zona. No participé de ninguna reunión que se hable de cantidad, ni nada por el estilo. Yo hablé con Celis para que apoye a nuestro candidato pero nunca hable de cantidad. Sin ir más lejos, hace poco, el presidente Varisco fue agredido, porque una persona. Consideró que tenía que darle trabajo porque participo de la campaña", afirmó."A Celis no lo vi más después que quedo privado de la libertad. A Lemos la vi en diciembre. Necesitaba llevar a su hijo a verlo a su ex marido, y le di 600 pesos para su pasaje. Después me seguía pidiendo. En abril me dijo: `pablo por favor Daniel fue lastimado. Yo no tenía dinero. Le di 20 mil pesos. Es mucho dinero´", señaló."Camiones de la municipalidad, eso nunca existió, era mentira. Nunca lo pudieron corroborar, eso dijeron los funcionarios policiales cuando declararon acá. Nunca existió droga en la Municipalidad de Paraná, se hicieron allanamientos, en el despacho de Bordeira, en mi oficina, en cada uno de los domicilios particulares, en el terreno del ex hipódromo, en todos los lugares de la municipalidad y nunca existió, como tampoco nunca hubo financiamiento", remarcó.López Arango le consultó el por qué de la entrega de dinero a Lemos, si no era militante. "Por la situación de Celis", consignó. "Usted ¿a cualquier persona le da 20 mil pesos?", insistió el Juez. "No voy a contestar esa pregunta", respondió el ex concejal, aunque aclaró que "era para pagar alquiler, para vivir"."La situación es la siguiente: Celis que había militado en el Movimiento Vecinalista del Oeste, estaba detenido en el penal de Federal y económicamente mal. Tenía que comprar ropa calzados a sus hijas, no solo a su ex mujer, que era Lemos, también a Fernanda Orundes. Yo había sido papá luego de un embarazo riesgoso, mi mujer casi perdió el hijo. Los valores que me dio mi familia, hice un esfuerzo pero no tenía para darle, y cuando le di, ella se fue agradecida. Yo desconocía que a la señora Lemos, la estaban investigando con narcotráfico. Una vez la cruce en la campana"."Nunca le di el teléfono a Lemos. Mi número lo tenía por lo menos hace dos años. Aparte siendo concejal. Era común que la gente me llame y me pida cosas, porque el número se va pasando. Me habló y me dijo que quería hablar, le dije que si, me sorprendió. Nunca la llamó yo a ella. Es la primera y única que vez que hablé con ella", sostuvo."Se pasó un audio donde Celis le decía a Lemos que estaba con Pablo y Griselda. Es imposible. A esa hora, a las 6 de la tarde, no estaba en la Municipalidad, Varisco tampoco porque tenía una actividad en Concordia. A las 18.30 horas no estaba", dijo."Nunca participé de ninguna reunión con Lemos. Uno cuando está en política trata de ponerse en el lugar del otro. Vengo de una situación difícil"."Bordeira es una persona de bien y a mi parecer que decir que no tiene nada que ver con el narcotráfico. Algunos medios en tiempos electorales, se quisieron divertir, hasta del mismo ámbito político se divirtieron. Hoy tenemos nuevo presidente, nuevo intendente, hay que respetar quien nos toca gobernar", remarcó.Hernández también dio una versión sobre el rol de Celis en la Unidad Municipal 2. Cuando se le preguntó si "Tavi" controlaba la UM2 sostuvo: "Para nada". Y agregó: "La manejaba (Hernán) Riveros (otro imputado) bajo la conducción de (Roberto) Sabbioni"."Celis se metía donde sabía que podía ayudar a los vecinos. Iba y lo hacía". -¿Formalmente la manejaba? "El podía haber pedido, pero todo bajo la órbita de Sabbioni, que es una persona que controla todo", afirmó.Al ser consultado sobre porqué aparece su nombre en la anotaciones encontradas en el cuaderno de la ex de Luciana Lemos, donde se registraban supuestos movimientos del negocio narco, Hernández consideró que se trata de algo "inexplicable" ya que "nunca consumí ni compré droga". Además, relacionó eso con "una amenaza con alguno que se pudo inventar".Por otro lado, consignó que en toda su trayectoria política, que se inició en 1995, "nunca vio que se reparta drogas" en las elecciones ya que "no lo hubiese permitido", indicando luego que pensar que eso ocurre es "subestimar al electorado". También recordó que fue candidato en las listas al Concejo Deliberante de la UCR desde 1999, negando que haya llegado a la banca en 2015 como "candidato de Celis".Otro momento alto de la indagatoria fue cuando tuvo que explicar las anotaciones en los cuadernos secuestrados a Sergio Varisco, quien de puño y letra registró entregas de dinero entre el 6 de diciembre de 2017 y enero de 2018 por un monto total de $ 44 mil. Hubo varios cruces con el Tribunal por la falta de especificidad en las respuestas, que siempre apuntaron a que el dinero fue para atender gastos de festejos de fin de año y otras actividades políticas, sin poder establecer cuál era el origen del dinero."Como concejal puse 10 mil para los autos, para la campaña, para pagar remises. Aporte partidario era 2200 pesos. Varisco anota, si le pedís 10 mil, anota. Anota, varias veces. Yo le pido 10 mil, y él anota, si me lo da, anota", dijo.Una de las fuentes posibles pudo haber sido el bolsillo del ex intendente ya que "Varisco está todo el día en la Municipalidad. No tiene tiempo de gastar la plata", de su sueldo, alegó, recordando también que la familia del ex mandatario tiene propiedades que generan una renta mensual importante.Por último, sentenció que se sintió "un perseguido político" y que "la verdad es una sola: yo no tengo nada que ver con todo esto"."Es difícil estar privado de la libertad, se pierde gran parte de su vida. Llevo una cicatriz en cada día que estoy en estos 557 días. Alguna vez me enoje con el juez Ríos, un hombre que estudió, que tiene que buscar la verdad. La verdad es una sola y yo no tengo nada que ver"."Mis abogados, me han ayudado en demostrar mi defensa y me han contenido, cuando mi papá me necesitaba, ellos llevaban a mi papá, pero siempre con fe de que se demuestre la verdad. En el cuaderno de Lemos había cuatro apellidos, de los cuales tres tenían que pasar una humillación, y la otra persona también es inocente", concluyó.