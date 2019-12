Causa Celis: "No tengo nada que ver con lo que se me acusa", insistió Hernández

En el marco de una nueva audiencia del juicio que investiga los supuestos vínculos entre el municipio de Paraná y la banda narco liderada por Daniel "Tavi" Celis, el ex concejal Pablo Hernández llegó este jueves al Tribunal Federal de Juicios y Apelaciones para prestar declaración."No tengo nada que ver con lo que se me acusa", destacó el ex edil a, previo a su ingreso a la sede tribunalicia de calle 25 de Mayo.El ex edil está detenido en la Unidad Penal Nº1 desde mayo de 2018 en la causa que investiga vínculos entre la banda de narcotráfico liderada por Daniel "Tavi" Celis y funcionarios municipales.Pero a comienzos de este mes, logró que el Tribunal Oral en lo Criminal de Federal de Paraná lo deje salir una vez por semana de la cárcel a visitar a su familia."Quiero que se busque la verdad, porque yo sé que soy inocente y lo voy a demostrar", cerró.