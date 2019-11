Denuncian estafas por $ 60 mil en reventa de entradas a la Fiesta de Disfraces

Lo denunció en las redes

Una página en la red social Twitter, identificada como "la pulsera FDD" con la leyenda "Paraná 2019", ofrecía entradas para la fiesta con la promesa de ser enviadas a domicilio.Para adquirirlas, las personas debían ponerse en contacto con el usuario, realizar un depósito en una cuenta bancaria y mandar el comprobante del mismo.Supuestamente, en 24 horas las entradas serían enviadas al domicilio de quien comprara pero éstas nunca llegaron y la cuenta desapareció.El hecho se volvió público cuando Sofía Casteluchi, una joven de la ciudad de La Paz, denunció en su cuenta de Twitter a la empresa trucha "@lapulseraFDD" que realizaba las estafas.Según manifestó, mucha gente comenzó a retwittear y gente de diferentes lugares, se pusieron en contacto con ella, para averiguar la procedencia de los estafadores.La joven realizó el depósito en una cuenta a nombre de Javier Carballo el lunes 15, le dijeron que en 24 horas llegaría la entrada. Al transcurrir 48 horas y no tener la pulsera se volvió a contactar con el sitio web, desde donde le pidieron que espere ya que se encontraban con demoras. La joven insistió periódicamente con el reclamo, hasta que cayó en la cuenta de que había sido estafada.La muchacha junto a otras víctimas realizaron averiguaciones: en principio el dinero se depositaba en dos cuentas bancarias, una de Carballo y la otra a nombre de Franco Chazarreta.A través de las redes se pusieron en contacto con Carballo y Chazarreta, quien luego de muchas explicaciones, denunciaron haber sido engañados por la misma persona, supuestamente, identificada como Elias Celaya.El mencionado, les habría pedido la cuenta bancaria para una transferencia de un amigo quien le debía dinero y se lo depositaría desde Córdoba.Según manifestaron los titulares de las cuentas, comenzó a entrarles dinero de diferentes lugares por un total de más de 60 mil pesos. Luego de esto Celaya habría sacado el dinero, bloqueado a sus amigos y partido rumbo a Córdoba.Tanto Carballo cómo Chazarreta dijeron a las víctimas que se enteraron de la situación cuando comenzaron a llegar mensajes intimidatorios a sus redes exigiéndoles que les devuelvan el dinero y acusándolos de estafadores.Supuestamente los dos dueños de los CBU, realizaron la denuncia judicial contra Elias Celaya por haberlos engañado."Después de mi publicación un montón de gente me empezó a hablar de todos lados que los habían estafado del mismo modo, tengo las capturas de todo lo hablado, después de que los escraché borraron la cuenta. Coordinamos con una chica de Paraná y fuimos consiguiendo los datos y los contactos de los dueños de los CBU. Ellos nos pedían que no hagamos la denuncia, pero al final se desligaron e hicieron la denuncia ellos también. Todos señalan que el cabecilla es Celaya y que supuestamente se fue a Córdoba", comentó Sofia.Según manifestaron, las víctimas se encontraban realizando las denuncias en la fecha, cada una en su lugar de residencia.consultó al comisario Javier Gonzalez jefe de la División de Delitos Económicos, quien manifestó que se encontraban investigando dos estafas a personas de Paraná.Aparentemente un sujeto, que se hacía pasar como oriundo de Santa Fe, vendía las entradas más un traslado en Traffic hasta la fiesta.Supuestamente, estas dos personas se contactaron por Twitter y realizaron la compra pero las entradas, que debían arribar el viernes, nunca llegaron.Al respecto el comisario Gonzalez explicó: "Hay gente que se dedica a esto, estafadores que viven de este tipo de maniobras profesionalmente. Por ahí observan a nivel nacional que hay un megaevento como este y comienzan a realizar las estafas".