Por error le acreditaron $250.000 en la pulsera de la FDD y los devolverá

Le cargaron por error $250.000 en la pulsera de la Fiesta de Disfraces y devuelve su saldo.



Sobre la gestión de reembolsos

Finalizada la 20º edición de la Fiesta de Disfraces que se vivió este domingo en Paraná, este martes se inició el reembolso del dinero que los disfrazados habían cargado a la pulsera electrónica y que no llegaron a gastar en el mega evento.La devolución se realiza a través del sistema "FDD Cashless", que funcionó como la entrada al evento y como medio de pago en el interior de la fiesta. Es decir, quien deseaba comprar comida o bebida debía tener crédito cargado en la pulsera, ya que no se aceptó dinero efectivo en ningún punto gastronómico o barra.En ese marco, este miércoles se dio una novedosa situación que mereció ser destacada. El gesto es del reconocido influencer y empresario Nicolás Lorenzón y su grupo de amigos, quienes habían contratado el servicio Black de la FDD que les acreditaba, para 10 personas, $25.000 en consumición.Por un error humano, y no del sistema, le pusieron un cero más al saldo de la pulsera y al momento de ir a las barras se encontraron con esta sorpresa, posteó la fanpage de Facebook"En vez de cargar 25.000 pesos me cargaron 250.000 pesos", publicó Lorenzón en las redes sociales. Al mostrarse "haciendo números para devolver" el monto acreditado, el paranaense comentó que "solo consumimos de excedente 15.000 pesos, o sea que no gastamos nada".Los "beneficiados" no solicitarán el recupero del saldo y además pagarán lo que se excedieron en consumición.Inició el 19 de noviembre a las 10hs y se extiende hasta el viernes 29 de noviembre.Si cargaste online a través de la web Cashless, podés pedir reembolso por el mismo medio con los datos de tu registro.A partir del lunes 25 de noviembre y hasta el viernes 29 de noviembre.Según informaron organizadores, es imprescindible para el reembolso llevar la pulsera en estado de ser leída por los dispositivos. Se aclaró, además, que está permitido llevar más de una pulsera.Si cargaste en los puntos de venta o puntos de carga dentro del predio, podrás solicitar el rembolso en los puntos de venta.