Policiales

Tomó lavandina con el agua

Viernes 30 de Noviembre de 2018

Tras ser hospitalizada, Griselda Bordeira asegura que atentaron contra su vida

La ex policía y ex funcionaria municipal detenida en el marco de una causa por narcotráfico, debió ser hospitalizada tras ingerir lavandina. "Me pusieron lavandina en el agua", afirmó Bordeira cuando regresaba a la Unidad Penal.