Griselda Bordeira, la ex policía y ex funcionaria municipal que está presa en la Unidad Penal de Mujeres Nº 6 de Paraná por una causa en la que se investiga su vinculación con una banda narco, debió ser derivada de urgencia al hospital San Martín ya que habría ingerido lavandina.Lo cierto es que la ex funcionaria ingresó al nosocomio local y está siendo atendida en la sala de urgencia.Vale recordar que esta semana, Bordeira protagonizó una discusión en el pabellón con la joven Nahir Galarza, condenada a perpetua por el homicidio de quien fuera su novio, Fernando Pastorizzo.