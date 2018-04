Ordenaron pericia caligráfica sobre cartas que víctima habría enviado a Ilarraz

Según el defensor, Ilarraz "se sostiene inocente"

Sociedad Denunciantes de otros curas abusadores acompañaron a las víctimas de Ilarraz

Se produjo un nuevo cuarto intermedio en el juicio que se le sigue al sacerdote Justo Ilarraz, acusado de abusos y corrupción de menores. La medida se debió a que la jueza Alicia Vivian dispuso una pericia caligráfica sobre una serie de cartas que una de las víctimas habría enviado al cura y que ofician como prueba en el debate.Según pudo saber, el testigo negó el haber escrito esos mensajes. La jueza dispuso una pericia caligráfica sobre las cartas que ofician como prueba en el debate., el querellante Walter Rolandelli."Son cartas que no se leyeron, sino que el testigo las fue a reconocer y dijo que no era su letra", agregó.La segunda jornada de juicio pasó a cuarto intermedio y se esperaba que se resuelva en el transcurso de la tarde porque esta persona reside en el exterior.En tanto, el abogado tucumano Jorge Muñoz, se mostró "conforme" con el desarrollo del debate y remarcó la decisión del Tribunal "de no ventilar cuestiones relacionadas con el proceso".De acuerdo a lo que indicó el defensor, demostraron "contradicciones muy groseras"."La contradicción es general, en relación a las pruebas que existen en el expediente", indicó al tiempo que remarcó: "Uno de los testigos negó ciertas cartas remitidas en algún m omento al imputado y sobre eso, será el motivo de la pericia".El defensor ratificó que Ilarraz aún no declaró pero "se sostiene inocente". Cuando se le consultó a Muñoz si está previsto el testimonio del sacerdote en el juicio, éste acotó: "En su momento lo veremos".