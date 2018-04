"Quiero justicia; no hay reparación para estos hechos", dijo víctima de Ilarraz

Policiales Así llegó a Tribunales el cura Ilarraz acusado de abuso y corrupción de menores

Este lunes 16 de abril y luego de seis años de espera, comenzó el juicio oral y a puertas cerradas contra el cura Justo José Ilarraz, procesado por abusos sexuales y corrupción de menores, hechos ocurridos en el Seminario de Paraná., el fiscal Juan Francisco Ramírez Montrull.En tal sentido, dio cuenta que durante la testimonial "tuvieron que hacer algunas pausas al recordar su padecimiento y mantuvieron lo que vienen diciendo de hace años sobre cómo sufrieron estos abusos".Fabián Schunk es una de las tres víctimas que este lunes se hizo presente en los tribunales y declaró contra el cura que lo abusó cuando era menor de edad.En un breve diálogo conya que estaba aún conmocionado tras su presencia ante el tribunal, contó que estuvo más de dos horas y media "y fue algo duro". Agregando que Ilarraz no estaba presente en el momento de su declaración."Espero justicia, porque sabemos que no existe una reparación a estos hechos, ningún niño que es abusado puede volver a cobrar su inocencia y su vida y el derecho a vivirla como quiera. Quiero justicia y verdad", dijo no pudiendo contener más el llanto."Para nosotros las víctimas, la fiscalía y la querella, no cabe ninguna duda de la autoría de los hechos de Ilarraz, tampoco le cabe duda al señor Arzobispo y a la Iglesia de los hechos", expresó y agregó: "Quiero que a partir de una sentencia ejemplar la sociedad sepa que a este pedófilo lo encubrieron, lo mantuvieron y lo dejaron a cargo de niños hasta el día de nuestra denuncia en el 2012; espero verdad, justicia, sentido único y verdadero de la palabra verdad y justicia y que haya una sentencia ejemplar".Ante la consulta sobre las expectativas por la declaración de monseñor Juan Alberto Puiggari, Schunk dijo "no espero nada,".