Madre de joven abusado por sacerdote: "Es terrible que digan que es por plata"

Sociedad Denunciantes de otros curas abusadores acompañaron a las víctimas de Ilarraz

Silvia Muñoz es madre de una de las víctimas del cura Juan Diego Escobar Gaviria, quien fue condenado a 25 años de prisión efectiva por abusar de menores en Lucas González. Es martes se acercó hasta los tribunales de Paraná, donde se desarrolla el juicio contra el sacerdote Justo Ilarraz. Indicó aque viajó hasta la capital entrerriana porque "las víctimas pasamos a ser sobrevivientes y nos apoyamos mutuamente, porque mi hijo, al igual que estos chicos, fueron abusados por gente del clero"."Quien lo padeció sabe lo que es estar declarando. Es muy importante estar dándonos apoyo", expresó. "Ellos eran adolescentes y hoy son padres de familia", recalcó. Incluso señaló que hijos de las víctimas se enteraron por los medios de lo ocurrido.Puso de relieve que "vos les confiás tus hijos. En este caso fue en el Seminario y en el mío en la parroquia. Uno pensaba que estaban bien cuidados y no era así. Los curas les fallaron, abusaron en nombre de Dios".Consideró que la condena a Ilarraz "también debe ser ejemplar, porque se trata de chicos seminaristas. No eran simples monaguillos, sino que estaban estudiando para ser curas. Es horrible e Ilarraz se merece ir preso entre 20 y 25 años"."Es terrible cuando dicen que vamos por la plata, porque ojala no hubiese pasado. En Lucas González lo queríamos muchísimo, porque todos lo tenían como el cura sanador, e incluso la gente hasta hoy desconfía de las víctimas. Se pide resarcimiento económico porque mi marido hasta perdió el trabajo, pero la plata no va a tapar el dolor que hemos pasado, ni a mi hijo le van a devolver la tranquilidad o la niñez que le truncó este hombre", completó Muñoz.