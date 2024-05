Los gremios docentes llaman a nuevo paro nacional y marcharán hacia el Congreso

Los gremios docentes realizarán este jueves un paro de 24 horas en todos los niveles del sistema educativo (inicial, primaria, secundaria, técnica, institutos de educación superior y nivel universitario) en protesta por el atraso salarial y la falta de convocatoria del Gobierno a la paritaria nacional del sector, que “está pisada desde el mes de diciembre de 2023 en $250.000″.La medida de fuerza, que fue resuelta tanto por los 4 gremios docentes de la CGT (UDA, AMET, CEA y SADOP) como por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), se producirá ante el estancamiento de las negociaciones con la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, que el 6 de este mes prometió respuestas a los reclamos salariales, como el llamado a la paritaria nacional docente, y no volvió a llamar a los dirigentes del sector educativo.El secretario de Políticas Educativas de la CGT, Sergio Romero, quien lidera la Unión Docentes Argentinos (UDA), convocó a una conferencia de prensa para este martes, a las 15.30, en la sede cegetista de Azopardo 802 para brindar precisiones sobre el paro dispuesto para el jueves.En declaraciones a Infobae, Romero justificó la medida de fuerza de los gremios: “El sistema educativo en la Argentina está atravesando una crisis muy profunda y hemos tratado de colaborar para superar esta situación, pero lamentablemente no se pudo encontrar una solución con el Gobierno”:El sindicalista resaltó que los motivos de las protestas “son de todo tipo” y detalló que “en lo salarial nunca se han visto en el país salarios iniciales por debajo de la línea de pobreza y en algunos casos debajo de la línea de indigencia, y por eso este cuadro hay que revertirlo rápidamente”. “Tenemos docentes pobres que no alcanzan a cubrir sus necesidades indispensables -agregó-. Muchos de ellos son jefes de familia y eso es gravísimo, es parte de una crisis profunda en el tema salarial”.Romero, quien fue uno de los dirigentes que se reunió hace dos semanas con Pettovello, dijo: “Nos encontramos con una ministra muy predispuesta a negociar, pero hasta ahora no han convocado, como estaba previsto y como se comprometieron, a la paritaria nacional docente”.Según el titular de UDA, otro reclamo de los sindicatos del sector es que el Gobierno “ha bajado mucho la inversión en educación, producto de negarse a darle continuidad al Fondo Nacional de Incentivo Docente, es decir, no sólo los salarios están por debajo de la línea de pobreza, sino que incluso se han reducido por no pagar el FONID”.Agregó que “tampoco se llega al 6% de inversión del PBI, como está previsto en las leyes de financiamiento educativo, sino que en esta gestión de gobierno se ha invertido menos de la mitad de ese porcentaje”. “Es grave porque implica que se han dejado de repartir libros y netbooks a los alumnos, lo que agrava la crisis muy profunda del sistema educativo argentino”, destacó Romero.El jefe cegetista consideró que “se necesita que los trabajadores, junto con el Estado, encontremos un ámbito de negociación que permita sacar de este estado a la educación argentina” y enfatizó: “Un país da muestras de lo que quiere ser cuando la educación es prioritaria, pero para este gobierno, evidentemente, la educación no es una prioridad”.Para Romero, el hecho de que los sindicatos docentes universitarios se hayan sumado a la protesta “significa que el paro va a ser muy contundente en todos los niveles del sistema educativo argentino”. Y manifestó que “el reflejo de un país es la educación, pero parece que la educación, en vez de ser prioridad, es un problema para el Gobierno, y eso nos preocupa porque tenemos que formar y capacitar a los jóvenes para incorporarlos al mundo del trabajo, y así no se logra”.¿Se puede levantar la huelga si hubiera una convocatoria del Gobierno al diálogo? Romero dijo que “estamos muy encima de esa posibilidad, pero sería analizado en caso de que nos convoquen”. Y advirtió: “Hasta el momento, no tenemos motivos para dejar sin efecto la medida de fuerza”.