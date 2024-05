Diputados convocó a una sesión de emergencia para discutir el presupuesto

Cuáles son los temas que se tratarán en la sesión especial

Acuerdo con la UBA y reclamo del resto de las universidades públicas

Debate en Diputados

Tras la multitudinaria marcha y luego de que el Gobierno concedió un aumento del 300% para gastos operativos solamente de la Universidad de Buenos Aires (UBA), la Cámara de Diputados convocó a una sesión especial para este martes a las 14, para tratar el presupuesto universitario, que incluye declarar la emergencia en la educación superior de gestión pública.Si bien el kirchnerismo había intentado tratar el tema en una fallida sesión, la convocatoria de la Cámara baja responde a un pedido del diputado radial aliado de La Libertad Avanza (LLA) Rodrigo de Loredo y otros legisladores de ese espacio, según consigna la citación.El bloque de Unión por la Patria daría quórum e intentará incluir el debate por la restitución del Fondo Nacional de incentivo Docente (FONID).La emergencia presupuestaria nacional de las obras sociales de las universidades nacionales hasta la aprobación del presupuesto 2024.Presupuesto General de la Administración Nacional para el ejercicio 2023 (ley 27.701). Modificación del artículo 12, sobre incremento y actualización para las universidades nacionales.Régimen de financiamiento universidades nacionales.Promoción de la economía del conocimiento (ley 27.506). Modificaciones sobre los bonos de crédito fiscal y garantía de recursos para las universidades nacionales.Educación Superior (ley 24.521). Modificación del artículo 58 sobre sostenimiento y régimen económico financiero.Emergencia presupuestaria del sistema universitario nacional para el ejercicio 2024.Emergencia presupuestaria de la educación superior de gestión pública hasta el 31 de diciembre de 2024.Tarifa diferencial de gas y energía eléctrica para las universidades e institutos universitarios estatales y de educación superior. Creación.Régimen de protección al financiamiento educativo nacional.Tras el acuerdo alcanzado por el Consejo Superior de la UBA y el Gobierno -que incluyó una actualización de los gastos, sin incluir salarios y otras partidas, del 270% interanual respecto del presupuesto de 2023 y del 300% para los hospitales universitarios y las funciones vinculadas al área asistencial-, el resto de las universidades públicas nacionales reclamaron ser incluidas en el incremento.“Le exigimos al Gobierno Nacional la actualización de las partidas presupuestarias para Gastos de Funcionamiento en un 300% para ‘todas las universidades nacionales’ inmediatamente y sin excepción”, reclamó la Federación Universitaria Argentina (FUA).Pedido similar realizó la Franja Morada, agrupación política referente de Emiliano Yacobitti, vicerrector de la UBA, que celebró el convenio alcanzado con la Secretaria de Educación, y suspendió la emergencia presupuestaria declarada el 10 de abril, días antes de la masiva marcha en protesta a la gestión de Javier Milei.Tras la multitudinaria movilización del 24 de abril, la Cámara de Diputados intentó encarar una sesión especial, pero el kirchnerismo no consiguió quórum.Luego, Hacemos Coalición Federal y la UCR pidieron que los proyectos vinculados al financiamiento de la educación pública se traten en comisión y consiguieron la firma de dos diputados que no habían dado quórum: Miguel Pichetto y Rodrigo de Loredo.Hay varios proyectos que giran en torno del financiamiento para la educación e incluso el bloque de Unión por la Patria solicitó incorporar las iniciativas referidas a al FONID. En los próximos días buscaban firmar un dictamen sobre los proyectos de financiamiento.Los diputados intentan unificar en un solo dictamen las propuestas y convocar a la comisión de Presupuesto que encabeza José Luis Espert para avanzar con la mira puesta en el recinto de la Cámara.Ahora, tras el pedido de De loredo, el tratamiento del financiamiento para las universidades será en el recinto este martes.En el Senado, el radicalismo consiguió las firmas para una sesión especial para tratar el tema. En un desafío a Milei, Martín Lousteau presentó el pedido acompañado por ocho legisladores de diferentes bloques para avanzar sobre proyectos que tienen estado parlamentario y no se tratan en comisión.