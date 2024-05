La Luna alcanza su apogeo este viernes: por qué ocurre y cómo se verá

Para quienes están atentos a lo que sucede en los cielos nocturnos la Luna es siempre protagonista de espectáculos naturales que se pueden disfrutar a simple vista: sus fases, las características de su superficie, su influencia en la Tierra, entre otros. Este viernes es un día que no pasa desapercibido, ya que nuestro satélite natural alcanza su apogeo.“Cuando la Luna (o un satélite artificial) está en el punto más cercano a la Tierra se llama perigeo y cuando está más lejos se llama apogeo. Solo ocurren un apogeo y un perigeo por cada órbita. Esto se debe a que las órbitas de los planetas y las lunas no son circulares, son elípticas y el cuerpo alrededor del cual giran (la Tierra en este caso) no está en el centro de dicha órbita, sino en uno de sus ‘focos’ (un poco alejado del centro de la elipse)”, explica Marcelo Monopoli, socio de la Asociación Argentina Amigos de la Astronomía, donde es parte del grupo de observación lunar, guía de visitas y profesor de talleres.Según la NASA:Durante el perigeo, que comúnmente se conoce como ‘superluna’, el cuerpo celeste parece aproximadamente un 14 % más grande que en su punto más lejano, el apogeo o ‘microluna’, y también aparece alrededor de un 30 % más brillante en el cielo. Por ello, “el ojo humano no puede distinguir la diferencia de tamaño aparente de la Luna (su tamaño angular) entre el perigeo y el apogeo, porque es pequeña”, aclara Monopoli.No obstante, el observador cuenta que esa diferencia de tamaños sí es notoria durante eclipses solares: “La Luna es 400 veces más pequeña que el Sol, que también está 400 veces más lejos. Por lo tanto, ambos cuerpos tienen el mismo tamaño angular en el cielo y en los eclipses totales de Sol nuestro satélite lo cubre totalmente. Pero si el eclipse ocurre en el apogeo lunar, al tener la Luna un diámetro angular menor, no lo cubrirá totalmente y será un eclipse anular, es decir, el Sol se verá como un ‘anillo de fuego’”.Durante este apogeo no vamos a notar diferencias de tamaño con respecto a otros días. “Los observadores lunares (aficionados o profesionales) tenemos más en cuenta sus fases, ya sea para la observación de detalles, o planificar observaciones en las que no nos tenga que interferir con su luz. Eso sí... el viernes disfrutaremos de una hermosa Luna creciente gibosa, con muchos detalles si la vemos por telescopio”, expresa Monopoli a