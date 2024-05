Cadena perpetua para la “La Hiena Humana”, el asesino múltiple de Córdoba

Las confesiones del asesino en el juicio: “Soy un depredador”



La Cámara en lo Criminal y Correccional de 8° Nominación de la ciudad de Córdoba, integrada por los jueces Marcelo Nicolás Jaime -presidente del tribunal-, Juan Manuel Ugarte y Eugenio Pérez Moreno, junto a un jurado popular, condenó este viernes a prisión perpetua a Roberto José Carmona, el asesino múltiple conocido como “La Hiena Humana”, juzgado en esta oportunidad por matar al taxista Javier Bocalón en diciembre de 2022. El acusado ya tenía dos condenas a prisión perpetua y otra a 16 años.Además, antes de la lectura de la sentencia, se comunicó que al nuevamente condenado se le suspenden de manera total las salidas transitorias que le habían sido autorizadas desde la Justicia de Chaco.Más temprano, Carmona tuvo la posibilidad de pronunciar su último descargo y fue realmente escueto: “No tengo nada para agregar en mi favor”.“Los garantistas hablan mucho de los derechos humanos, pero en la vida todos los extremos son malos. Me gusta que haya garantías para el procesado, pero al extremo no. ¿Qué hacemos con un criminal como éste? Ha salido diez veces y las diez veces ha matado. ¿A nosotros quién nos defiende de un hijo de puta como éste?”, manifestó entre sollozos y lágrimas Raúl Bocalón, padre de la víctima.En el debate, que comenzó el lunes, se analizaron tres hechos atribuidos a Carmona. El primero fue el asesinato al chofer, a quien asesinó a cuchillazos para robarle el auto. Lo mató luego de fugarse en medio de una salida transitoria durante el partido de la semifinal entre Argentina y Croacia en el Mundial de Qatar, cuando logró burlar la custodia del Complejo Penitenciario de Sáenz Peña de Chaco. La “Hiena Humana” había logrado el beneficio para tener un encuentro íntimo con su esposa.Las otras dos acusaciones se referían al robo de dos autos en la vía pública para continuar con su fuga la tarde en la que mató Bocalón. En ambos casos, también utilizó un arma blanca para amenazar a sus víctimas. Concretamente, la imputación por la que escuchó la sentencia hoy fue por los delitos de evasión y robo calificado por el uso de arma y homicidio criminis causa.Una de las particularidades de este juicio oral fue que se construyó una cabina de vidrio especial para que el acusado estuviera durante el debate y no realizara ningún movimiento que generara peligrosidad para los presentes en la sala.La querella de los familiares de Bocalón estuvo a cargo del abogado Carlos Nayi, mientras que la acusación fue llevada adelante por el fiscal Hugo Antolín Almirón. La defensa estuvo a cargo del letrado Aníbal Zapata.Según se extrae de la causa, aquel diciembre de 2022 el hombre evadió a cinco guardias y a un enfermero que lo vigilaban y secuestró el taxi que conducía Bocalón. En medio de la huida, “La Hiena Humana” acuchilló al chofer, con el fin de apoderarse del vehículo, quien murió en el acto. Por el ataque chocaron contra un árbol.En la primera jornada del juicio, que se desarrolla en Sala de Audiencias de la Cámara Octava del Crimen, “La Hiena Humana” decidió hablar por primera vez sobre el homicidio. En un frío testimonio, según lo describió Cadena 3, afirmó: “El taxista eligió el auto por sobre su vida. El auto era más valioso para él que su vida”. Según su declaración, el incidente ocurrió cuando intentaba tomar el control del vehículo. “Soy un depredador, un lobo solitario”, dijo sin remordimiento.Además de confesar el homicidio de Bocalón, Carmona se refirió a los crímenes previos por los que fue condenado. En medio de la segunda audiencia, volvió a sorprender al tribunal que lo juzgaba, pero esta vez afectó a los familiares de la víctima: confesó detalles del crimen que cometió a sangre fría. “Lo abracé y le puse la cuchilla en el cogote, le entré un poco”, exclamó.La declaración generó impacto en el padre y la hermana de Bocalón. Consternados por cada palabra que pronunciaba Carmona, quedaron sumidos en la desesperación y el enojo. Relató minuciosamente la secuencia de aquel día cuando ejecutó a Bocalón. “Le hice señas y apareció el hijo del hombre manejando”, dijo, haciendo referencia a Raúl Bocalón, hijo del taxista asesinado, quien se encontraba dentro de la sala, según informó el medio local El Doce.Y prosiguió su relato: “Me convidó un poco de agua y le agradecí. Le dije que parara porque mi primo se iba a sumar al viaje. Era mentira, mi primo no existía”. Fue en ese instante cuando empezó el tramo más cruel de su historia: “Ahí lo ataco. Lo agarré del cuello y le metí el cuchillo”.En este juicio no se analizó la presunta responsabilidad penal de la esposa del acusado, propietaria del domicilio ubicado en barrio Las Violetas, donde Carmona concretaba su salida transitoria.Tampoco fueron juzgados los integrantes del personal del Servicio Penitenciario de Chaco que tenían bajo custodia al acusado. Estos hechos serán analizados por el tribunal en otro debate.