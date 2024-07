“La gente se endeuda para comer”, aseguró almacenero de Paraná

Un informe a nivel nacional elaborado por el Centro de Almaceneros de Córdoba estableció que nueve de cada diez familias se endeudó con tarjetas de crédito para comprar alimentos, en medio de la recesión y crisis económica que atraviesa el país. El estudio detalló que más del 50 % de las deudas adquiridas con tarjetas son para adquirir alimentos.consultó a un almacenero de Paraná con 40 años en el rubro, Mario Sarli, quien confirmó la validez del informe ya que, según su apreciación, “la gente se endeuda para comer”.“En lo que va del año, los comercios de proximidad bajamos las ventas en un 50% y eso es producto de la falta de poder adquisitivo de la gente, porque todos los meses suben los costos de los servicios y hay que achicar en la comida”, expuso el dueño de la despensa de calle Estado de Israel. Y agregó: “Cuando no pagamos todos los costos del 5 al 15, después es imposible porque la gente no tiene más dinero y paga con tarjeta de crédito”.En las compañías de tarjetas de crédito admiten que ven un incremento de las compras con plásticos en los supermercados e incluso la financiación en cuotas en los últimos meses que llega hasta los dos dígitos respecto al año pasado.De hecho, Sarli mencionó que “la mayoría de los clientes aprovecha las promociones bancarias, los reintegros”.Asimismo, indicó la ola de frío polar incidió en el aumento del precio de las verduras de hoja. “Muchos clientes eligen no comprar y cambian la ensalada por otros productos”, refirió y ejemplificó que, en lugar de tomate, llevan zanahoria”.Finalmente, Sarli dijo no recordar una crisis económica como la actual.