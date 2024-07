Auto chocó a mujer y niño que circulaban en moto por avenida Zanni

Un accidente de tránsito, entre una moto y un auto, ocurrió esta mañana en la intersección de avenida Zanni y calle Medus de Paraná. El choque dejó como saldo una mujer herida y daños materiales, supo Elonce.

En el siniestro estuvieron involucrados una moto, de 110 cl, en la que se trasladaban una mamá y un niño y un automóvil, VW Gol, que era conducido por un hombre. Según se pudo establecer, la moto circulaba por avenida Zanni, hacia avenida Almafuerte, y a la altura de calle Medus fue chocada por el automóvil que circulaba por esta última arteria.A raíz del fuerte impacto, la mujer que se trasladaba en el rodado de menor porte, sufrió fractura expuesta y debió ser hospitalizada. En tanto, el niño de ocho años, resultó ileso.Al respecto, el conductor del automóvil, informó a“iba camino al trabajo circulando por calle Medus para seguir por Leonidas Echagüe y al cruzar por avenida Zanni no vi que venía una moto y lamentablemente la toque desencadenando el accidente”.Al ser consultado por qué no divisó a la motociclista señaló que “esta calle quedó muy complicada para poder cruzarla, Zanni es muy alta, me asomé mucho para ver, pensé que me daba para pasar y lamentablemente no observe la moto”.Asimismo, valoró que tras la obra de ensanchamiento y repavimentación, “se circula muy rápido por avenida Zanni y lamentablemente no hay reductores de velocidad, entonces en las cortadas, que son doble mano, se dificulta para poder cruzar. Me hago cargo del error y me angustia que a la chica le haya pasado algo y que el nene se asuste”.