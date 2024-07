Ejecutivo municipal convocó a los gremios a paritaria

Foto:



La Asociación del Personal Superior de la Municipalidad de Paraná (APS) confirmó a Elonce que la Municipalidad convocó a los gremios para tratar paritarias. El encuentro será el viernes a las 11 horas.“Elaboramos un expediente solicitando a la reapertura salarial y afortunadamente, nos notificaron que, informó, Alejandra Levrand, secretaria general de APS, a Elonce.En este sentido, Levrand valoró que “hay una expectativa porque, si bien nosotros recibimos un último incremento de un 9% de mayo y 5% en junio, debemos decir que los trabajadores hemos recibido un golpe al bolsillo que tiene que ver con los aportes jubilatorios. Veníamos aportando un 16% y por decreto de provincia se aumentaría a un 19%”En este marco, la secretaria general mencionó que “los sueldos de los trabajadores municipales están muy atrasados, el año pasado quedaron unos 50 por ciento abajo, por eso estamos expectantes porque en esta acta no solo que hablamos de la reunión, sino que también planteamos una recuperación salarial”.“la balanza viene en detrimento para los trabajadores, estamos al diálogo y creemos que en este marco se dará la reunión del próximo viernes”, dijo y señaló que “no vamos a llevar a un porcentaje, escucharemos y en conjunto veremos cuál es la mejor forma de hablar de salario. Siempre nos paramos a favor del trabajador y es una realidad que el mínimo garantizado es de 345.000 pesos”.Actos seguido, mencionó que la situación economía se complejiza “cuando el poder adquisitivo se sigue disminuyendo, porque las tarifas aumentan y no hay mucho que discutir, el sol no se puede tapar con la mano. El dinero no alcanza”, amplió.Por otra parte,Levrand hizo una aclaración respecto a los habares de los jubilados, que perciben los aumentos acordados 30 días después que los trabajadores activos: “Si bien la ley dice que tiene hasta 60 días la Caja para liquidar el incremento, pero por este contexto pedimos a las autoridades de la Caja que se agilice”.En este marco, se informó que “el Presidente de la Caja dijo que el retroactivo de mayo se abonará mañana 19 de julio”.