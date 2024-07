Socios de Echagüe exigen que no se venda plaza de Liga Argentina: "Duele mucho"

La comisión directiva propone otra alternativa

El Atlético Echagüe Club (AEC) notificó que venderá su plaza de la Liga Argentina, máxima categoría del ascenso argentino, por lo cual se espera que haya novedades prontamente. Ante este comunicado, los socios se convocaron a la sede de calle 25 de Mayo en la ciudad de Paraná para oponerse a esta determinación de la comisión directiva.Leandro Salas, socio del club, manifestó ante las cámaras de Elonce: “Es una decisión que tomó el club hace una semana. Nadie fue notificado, nos fuimos enterando a través de mensajes de amigos nuestros y eso duele mucho porque en mi caso sigo a Echagüe desde muy chico. Desde los dos o tres años, mis padres me traían a la cancha, me crie a la vuelta. Es una decisión que, en lo personal, me duele un montón porque lo seguí al club en todas las categorías”.Sobre los argumentos, esgrimió: “La Liga da déficit, se hacen preguntas sobre qué deja la Liga a Echagüe y ciertas situaciones que me parecen que no fueron tomadas en cuenta a la hora de presentarse porque calculo que tendrían que tener en cuenta que Echagüe es un club fundador de la Liga Nacional”.Cristian González, por su lado, dio mayores detalles de la venta de la plaza: “El club presentó la carta documento en la Asociación de Clubes (AdC) la semana pasada. Ahí empieza la parte administrativa, donde tienen una semana para negociar la plaza con clubes de la Liga Federal por orden de mérito con los clubes que llegaron más alto. En caso de que en esa semana no se consigue un comprador, esa plaza vuelve a Echagüe para que la pueda negociar en forma libre con cualquier otra institución”.Mientras se llevaba a cabo una reunión de la Comisión Directiva, comentó la relación con los socios: “Con nosotros no hay ninguna comunicación. De hecho, el club sacó un comunicado oficial y nos parece bueno. Nos hubiese gustado que ese comunicado esté hace dos semanas atrás cuando estaban hace dos semanas atrás cuando estaban tomando la decisión. Quizás en ese momento todos los que estamos acá nos hubiésemos convocado a que no manden la carta documento. Lamentablemente, lo hicieron puertas adentro en forma cerrada y sin informarle la realidad a los socios”.Por otro lado, aclaró: “El club no tenía deuda, lo que tenía era compromisos asumidos con jugadores, cuerpo técnico, departamentos y diferentes cuestiones. Cuando se organiza una temporada de Liga Argentina, lo que se hizo fue planificar toda la temporada. El 6 de abril se hizo una asamblea en el club, donde se eligieron nuevas autoridades, que tienen que hacerse cargo del compromiso que estaban asumidos con anterioridad y estaban en el presupuesto”.Por último, profundizó el mensaje que se hace llegar a la comisión directiva: “Lo que pedimos es que recapaciten, llamen a una Asamblea Extraordinaria y cuenten cuál es la realidad, que es lo que necesitan y ahí ver si lo podemos ayudar. Falta de sponsorización, que es otro de los temas que tocaban en el comunicado, podría ser un posible sponsor”.Gustavo Piérola, presidente de la institución paranaense, argumentó: “Asumimos hace tres meses como comisión directiva con la idea de que se haga un cambio profundo en el club. Estamos trabajando en ese cambio. Nos hemos encontrado con la Liga Argentina, que es un tema importante para el club y nos sentimos orgullosos y llevamos 40 años de participación ininterrumpida, pero creo que la realidad nacional y lo que está pasando en nuestra sociedad y cómo se ha culminado la Liga la temporada anterior con una deuda importante de casi 27 millones de pesos. Es una deuda de la gestión anterior. Hemos asumido con responsabilidad y estamos viendo cómo cubrir esa deuda. Teníamos un plazo el 5 de julio para presentar Libre Deuda porque se debía a jugadores, representantes y cuerpo técnico. Si no lo presentábamos, perdíamos la plaza”.“Fue gracias a socios y colaboradores que pudieron acercarse con una ayuda, pudimos en tiempo y forma cubrir esa deuda con la AdC con la responsabilidad que todo eso significa al reglamento de la Asociación de Clubes”, agregó.Sin embargo, un tema no menor es qué sucederá en la temporada 2024/2025: “Estamos con un presupuesto que hemos charlado con otros clubes que está entre los 100 y 150 millones de pesos, cosa que no tenemos. No hay empresa o grupo de trabajo que puedan financiar eso porque están en la misma situación del país en cuanto a aportes. El gobierno de la provincia por Ley 10.373 que ayuda al deporte nacional. Ese dinero, que provenía del IAFAS también está en análisis porque hay 200 clubes en la provincia que están cuestionando esa ley porque quieren que vuelva el COPRODE y ese dinero se distribuya equitativamente entre las instituciones que tanto lo necesitan”.Como alternativa, el máximo representante del club afirmó: “Hemos estado analizando opciones. Han habido clubes interesados en la compra, pero consideramos que la plaza y Echagüe merece mucho más en cuanto a los recursos económicos. No nos hemos puesto de acuerdo y en reunión reciente hemos decidido lo que es la alianza. La AdC nos ha dado la opción con el club Tomás de Rocamora de Concepción del Uruguay”.Sobre esta alternativa, detalló que el club “cedería la plaza durante este año y recuperamos el año que viene la plaza. Este año nos podemos organizar mejor en cuanto a grupos de trabajo, empresas y ver qué pasa con el gobierno”.Alberto Rochi, tesorero de la institución, especificó cuál es el punto favorable de la alianza en materia económica: “No recibe un solo peso de esta alianza. Simplemente cede el lugar a otra institución y quedamos a la espera de reorganizarnos para retomar el año que viene. No nos beneficia en absolutamente nada. Es el paso que nos permite hacer un impasse”.Diego Scocco, vicepresidente de Echagüe, por su parte hizo referencia en cuanto a la relación con los socios luego de la manifestación hecha en la entrada en calle 25 de Mayo: “Todo lo que no hablamos hasta ahora es básicamente para no perjudicar toda la conversación y negociaciones que estábamos teniendo. Hoy tenemos el privilegio de manejar el club y nos debemos a los socios. A los simpatizantes del básquet de Paraná. Nos debíamos resolver primero y después salir a explicar”.