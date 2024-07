Museo César Blas Pérez Colman cumplió 30 años y celebró con un emotivo encuentro

El Museo de la Ciudad César Blas Pérez Colman celebró sus 30 años con una serie de actividades que destacaron su relevancia histórica y cultural. La intendenta de Paraná, Rosario Romero, dialogó cony expresó su satisfacción con el aniversario del museo, resaltando la continuidad de su gestión a lo largo de las administraciones municipales., comentó Romero. "Por ejemplo, fuimos la primera capital de la Confederación Argentina hace 170 años. Desde aquella asamblea de 1813, cuando fue reconocida como villa, hasta nuestros días, muchas cosas importantes de la vida institucional, política, deportiva y cultural están reflejadas en este museo", agregó.Romero destacó la importancia de que todas las generaciones reconozcan los eventos históricos de Paraná: "Me parece muy bueno que todas las generaciones puedan conocer los relatos de Paraná, porque eso nos unifica y nos ayuda a reconocernos con la identidad paranaense".Consultada sobre la propuesta del intendente de Santa Fe para que los turistas visiten ambas ciudades, Romero expresó su apoyo: "Me parece una excelente idea. De hecho, me reuniré en unos minutos en un evento de una radio que cumple 100 años, y siempre hemos hablado de cómo somos un área metropolitana integrada por dos ciudades con mucha historia en común. Recordemos que la reforma constitucional del '94 unió a las dos ciudades; la convención sesionó en Santa Fe y las comisiones funcionaron en el Teatro 3 de Febrero y la Escuela Bicentenario. Tenemos tantas historias en común en ambas orillas".Por su parte, la secretaria de Educación, Cultura y Convivencia Ciudadana, Nadia Bilat, destacó el carácter emotivo del encuentro: "Es un encuentro muy sencillo y emotivo con los vecinos de Paraná y con los trabajadores que han pasado por este hermoso museo, reconociendo su labor durante todo este tiempo.Para finalizar, Bilat, enfatizó la importancia de la participación comunitaria en el museo: "Entendemos que el museo tiene que ver con la participación de todos los paranaenses. El museo cuenta nuestra historia y, como decimos en el lema del cumpleaños de la ciudad, 'Paraná, ciudad de historia'. Es muy importante que estemos a disposición de todos los vecinos que decidan visitar el museo y de los turistas que decidan visitar Paraná".