Empresa que “escanea el iris” a cambio de dinero desembarcó en Paraná

El objetivo de la fundación es “crear las herramientas que la humanidad necesita en la era de la inteligencia artificial”.Para ser verificados, los interesados deben descargar World App (una aplicación desarrollada y operada por la empresa colaboradora Tools for Humanity) y programar una cita.Después del lanzamiento de los servicios de verificación de humanidad en Argentina hace 10 meses, más de 500.000 personas en el país tienen un World ID verificado, mientras que más de 5 millones han sido verificados a nivel mundial y 10 millones de personas han descargado la World App en todo el mundo.Además, agregó: “Al hacer que los servicios de verificación de humanidad sean más accesibles en lugares como Paraná, los ciudadanos tendrán una identidad digital que preserva la privacidad y opciones seguras para ingresar a la economía digital, promoviendo la confianza en línea y facilitando el acceso a oportunidades económicas para todos”.Worldcoin fue fundado por Sam Altman, Alex Blania y Max Novendstern. Fue lanzado en julio de 2023 como un protocolo de código abierto respaldado por una comunidad global dedicada a expandir la participación en la economía mundial. Actualmente tiene usuarios en más de 120 países.Más de 5 millones de personas han verificado su World ID a través del orb a nivel mundial.World App, una aplicación de custodia propia construida y operada por Tools for Humanity, permite pagos, compras y transferencias a nivel mundial utilizando activos digitales, stablecoins y monedas tradicionales. Más de 10 millones de personas han descargado la World App.La World App, creada y operada por Tools for Humanity, se puede descargar en smartphones como cualquier otra aplicación, y sirve como puerta de entrada a la mayor red global de identidad digital y financiera que prioriza la privacidad, objetivo fundamental de Worldcoin.Las personas también pueden ir a una ubicación de orb para realizar una verificación biométrica y demostrar que son un ser humano único para el mismo World ID. Cuando el orb finaliza la prueba de verificación humana, las imágenes del iris se envían al dispositivo móvil de la persona y se eliminan rápidamente del orb, quedando sólo un código de iris.. Los datos biométricos nunca se utilizan con fines de marketing ni se intercambian por dinero en ningún momento del proyecto. Las personas también tienen la opción de desverificar su World ID en cualquier momento. Esto incluye la eliminación permanente de su código de iris, una representación numérica de la textura única del iris de un individuo que se almacena para garantizar que las personas sólo puedan verificar un World ID.. El protocolo Worldcoin está concebido para ser la mayor y más inclusiva utilidad pública del mundo para las finanzas y la identidad y para ser accesible para todos. Worldcoin fue concebido originalmente por Sam Altman, Alex Blania y Max Novendstern. El protocolo Worldcoin está diseñado para proporcionar a individuos y organizaciones de todo el mundo las herramientas que necesitan para participar en la economía digital y avanzar en el progreso de la humanidad. (Fuente: Uno)