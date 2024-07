Aprobaron ordenanza tendiente a regularizar situaciones dominiales en Paraná

En su décima sesión ordinaria de este año, la legislatura de la capital entrerriana aprobó por unanimidad un proyecto de ordenanza impulsado por el Departamento Ejecutivo mediante el cual se solicita la aprobación de la cesión a favor de la Municipalidad de Paraná de un inmueble propiedad de la sociedad "Mundo Construcciones.SA", ubicado en avenida Jorge Newbery 861 y en José Gervasio Artigas 2339, que en total hace una superficie de 27.833 metros cuadrados, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los vecinos de los barrios populares de la ciudad.



En los fundamentos del proyecto se recuerda que parte de este inmueble se encuentra relevado por el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP) "por lo que la idea de urbanizar los barrios irregulares, no solo es una deuda moral, sino también a partir de la ley 27.694, una deuda legal".



En este marco, se promovió el presente procedimiento de aceptación de la cesión de un lote, que en la actualidad se encuentra ocupado, de propiedad de la firma desarrolladora de la obra pública "Paraná 170 Viviendas, Programa Federal de Construcción de Viviendas Techo Digno – IAPV", que el cesionario da a la Municipalidad de Paraná con el cargo de que se tenga por cumplimentadas sus obligaciones respecto a la entrega de la reserva municipal, estableciendo una excepción extraordinaria a la normativa vigente.



"Esta cesión de terrenos se da luego de un trabajo articulado entre el Departamento Ejecutivo y el propietario de ese lugar, para tratar de llevar solución a un grupo de vecinos de la ciudad que se encuentran ocupando un terreno de manera irregular", explicó la concejala Ana Ruberto, quien fue la encargada de informar sobre el proyecto en el recinto.



En este marco, añadió: "El privado que es dueño de estos terrenos decidió cederlos al municipio para que la gestión de la intendenta Rosario Romero pueda realizar allí las obras que corresponden para la regularización dominial y para que puedan tener mejor infraestructura en su barrio y en su comunidad".



"Se suma a esto que el barrio 170 viviendas – IAPV, que está separado de estos terrenos por las vías del tren, va a tener el final de obra como corresponde, y a la vez posibilitará que esa comunidad de vecinos, que no queremos que estén separados por las vías, puedan generar un trabajo integrado, donde todos tengan su casa, tengan su escritura y vivan de manera regular", señaló.



Finalmente, Ruberto sostuvo: "Este trabajo no será de un día para el otro, pero en esa tarea estamos, promoviendo un estado facilitador para beneficiar a las y los paranaenses, dándoles mejor calidad de vida".



Entre otros proyectos, en el plenario también se aprobó por unanimidad un proyecto de ordenanza presentado por el concejal Enrique Ríos, prohibiendo fumar o sostener tabaco encendido o cigarrillos electrónicos, y arrojar residuos de tabaco en espacios definidos como área de juego para chicos, areneros y lugares de circuito aeróbicos o sectores de práctica deportiva y recreación infantil, los que serán declarados "Libres de Humo de Tabaco".