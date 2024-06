Caso Goyeneche: "El resultado de la autopsia fue contundente y esclarecedor"

Paraná Pasan a disponibilidad a los policías que intervinieron en el caso Goyeneche

Ariel Goyeneche murió el pasado 12 de febrero de este año frente a la dependencia de la Comisaría Segunda de la ciudad de Paraná, en calle Gualeguaychú. Sin embargo, los videos que salieron a la luz pusieron el ojo desde un primer momento en el accionar policial. Finalmente, en los últimos días se dio a conocer el informe del Departamento Médico Forense del Superior Tribunal de Justicia, que acotó que la causa de la muerte por asfixia fue por “compresión externa”.que “el resultado de la autopsia fue contundente y esclarecedor. Es una asfixia mecánica por compresión extrínseca a nivel toracoabdominal. No deja margen de duda, las sospechas de la familia se ven, en este caso, confirmadas por el resultado de la autopsia final realizada por la Dra. Lilian Pereyra”.“Sobre las imputaciones va a ser una cuestión que vamos a trabajar desde la querella. Tenemos que tener una reunión con la familia y con la fiscalía en los próximos días para evaluar cuáles van a ser los tipos penales que encuadran en el tema de cada uno de los hechos. Fueron múltiples intervinientes y no a todos les corresponderá la misma responsabilidad. Quienes tuvieron contacto físico son dos personas, pero en el marco de la jerarquía funcional estamos evaluando las responsabilidades en ese sentido, aquellos superiores jerárquicos que tenían a cargo el procedimiento”, comentó.A partir de ahora “nos reuniremos con la familia para explicarles cuáles son los tipos penales en juego. El resultado de la autopsia nos da un material muy importante para poder encuadrar los hechos, en eso vamos a trabajar en estos días. Primero será con la familia, luego con la fiscalía la reunión, para ver si coincidimos con el criterio de abordaje de esta situación. La querella representa los intereses particulares de la familia Goyeneche”.“Faltan ingresar unas pruebas, por ejemplo, los informes toxicológicos. La defensa también puede pedir nuevas pruebas, es un camino todavía. Hemos avanzado mucho, es un caso complejo que desde un primer momento le dimos el encuadre de violencia institucional”, agregó.Resaltó que “la familia está atravesando un momento muy doloroso, ellos sospechaban que este informe final iba a concluir de esta manera hace tiempo. De todas maneras, no deja de ser un momento difícil para ellos. La demora en la entrega del resultado final perpetuaba un dolor de no saber, y esto esclarece mucho el panorama”.