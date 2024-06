Pescadores disfrutaron de Bajada Grande: postales y testimonios

En el marco de los 211 años de la ciudad de Paraná, Elonce realizó una recorrida por Bajada Grande y habló con algunos pescadores que eligieron esta zona de la capital entrerriana para disfrutar del aire libre.



Al respecto, Elonce habló con un pescador. “Vinimos a disfrutar Bajada Grande para relajarnos un poco. A veces, venimos a pescar un rato. Estuve un tiempo en Córdoba, pero volví a Paraná. La ciudad tiene linda vista y lugares. Me gusta pasear por la peatonal San Martín con la familia”, aseguró.



En tanto, otro pescador comentó: “Por ahora, saqué una mojarrita, pero mucho no sale. El río está bastante normal, donde vengo para distraerme y despejarme. Disfruto bastante Bajada Grande y el Parque Gazzano, donde me gusta la tranquilidad que da el agua. Utilizará más los espacios verdes y deportivos que tiene Paraná”. (Elonce)