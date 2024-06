Problemas con carga a bordo y la SUBE: recuerdan que hay otras alternativas

La empresa Buses Paraná señaló que no es su responsabilidad los problemas que se registran con el sistema de carga a bordo en algunas unidades del transporte urbano de pasajeros e instó a la Municipalidad a hacerse cargo del problema junto con Gobierno Nacional.Dado el mal funcionamiento de las terminales de carga de la tarjeta SUBE (Sistema Único de Boleto Electrónico) la empresa Buses Paraná publicó un escrito desligándose del problema y explica que “los equipos aportados por Nación Servicios - SUBE a la ciudad de Paraná no están funcionando correctamente para la validación de las cargas virtuales dentro de las unidades”.“Esta situación no es responsabilidad de las Empresas y la Municipalidad de Paraná, a través de sus convenios con Nación Servicios, deberá resolver los temas tecnológicos para garantizar su funcionamiento”.“Por lo tanto, se informa que aquellos pasajeros que pretendan validar las cargas dentro de las unidades, deberán contar con crédito disponible suficiente para garantizar el pago de su pasaje en el caso de que el equipo no funcione, de lo contrario no podrá viajar en la unidad”.Por último, la empresa cerró: “Se recuerda que se encuentran disponibles otros medios de recarga alternativos que evitaran que los pasajeros pasen por esta situación”.