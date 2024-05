SUBE: realizan pruebas técnicas para implementación de sistema “Carga a Bordo”

Sistema Carga a Bordo

¿Cómo funciona Carga a Bordo?

¿Cómo realizar una carga electrónica?

Avanza la implementación del sistema “Carga a Bordo” para la tarjeta SUBE y va a estar habilitada en todo el país, el sistema va a estar disponible en 28 nuevas localidades, dos de ellas de la provincia de Entre Ríos. En Paraná, este lunes, se realizan pruebas técnicas para asegurar el funcionamiento del servicio.Al respecto, el titular de SUBE Paraná, Julián Zorn, precisó a Elonce que eles una alternativa que permite acreditar en las validadoras de los colectivos las cargas compradas de manera electrónica en la tarjeta SUBE.Sobre la implementación Zorn, destacó que “se avanza con la realización de pruebas técnicas, conectividad y analizando la topografía de la ciudad, ya que condiciona el nivel de señal de los chips en las distintas zonas. Sabemos que en algunos lugares la señal no es buena y son todas cosas para tenerlas en cuenta y saber dónde se podrán realizar la carga y demás”.Acto seguido, amplió que “este sistema funcionará con los mismos aparatos que ya tienen los colectivos. Cuando quieran utilizar la opción de cargar, la gente le va a anunciar al chofer que quiere aplicar una carga que ya realizó y el chofer presionará una tecla y luego se activará”. En este momento se desarrolla una prueba piloto y por eso en algunas unidades pueden andar y en otras no”.“La gente lo puede medir con la señal del celular y ver en qué zonas funciona mejor”, concluyó.Al subir al colectivo el usuario deberá indicar al chofer que necesita acreditar una carga.Luego tiene que acercar su tarjeta a la validadora, mismo lugar donde realiza el pago del viaje.El chofer presionará la tecla específica para que la función se ejecute, mientras la persona mantiene apoyada la tarjeta hasta tanto la validadora indique que la carga fue aplicada.Finalmente, se podrá abonar el boleto de manera habitual, acercando nuevamente la tarjeta a la validadora.Es importante mencionar que para aplicar la carga es indispensable que la validadora tenga conexión a internet, de lo contrario no se podrá realizar la acreditación. No obstante, este paso puede ejecutarse en cualquier momento del recorrido en que el dispositivo cuente con conectividad.Tras la capacitación e información en las distintas localidades por parte de Nación Servicios y la Dirección Nacional de Implementación y Seguimiento del SUBE de la Secretaría de Transporte, esta nueva funcionalidad ya se encuentra habilitada también en:Buenos Aires: Bahía Blanca, Balcarce, Chivilcoy, Junín, Necochea, Olavarría, Villa Gesell, Pinamar, Partido de la Costa y General Pueyrredón.Chaco: Resistencia y alrededores.Jujuy: Palpalá y San Salvador de Jujuy.Neuquén: Plottier y San Martín de los Andes.Río Negro: Cipolletti, General Roca, Bariloche y Viedma.Santa Fe: Santa Fe y alrededores, Rafaela y Venado Tuerto.Mendoza: San Rafael y alrededores, Ciudad de Mendoza y alrededores.Santiago del Estero: La Banda.Santa Cruz: Río Gallegos.Carga a Bordo ya había sido implementada en colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), Esquel, Puerto Madryn, Comodoro Rivadavia, Concepción del Uruguay, Tornquist, Azul, Reconquista, Neuquén, Rosario, Tandil, Rawson, Trelew, Villa María, Río Cuarto y líneas provinciales de Catamarca, Chubut y San Juan.Para cargar saldo de forma electrónica se puede utilizar la nueva app SUBE, cajeros automáticos, homebanking o billeteras virtuales.Para obtener más información se pueden consultar las Preguntas frecuentes o seguir las redes sociales oficiales X, Facebook e Instagram.