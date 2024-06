Apareció “Fati” y ya está con su dueña: el gesto de quienes la encontraron

Paraná Ofrecen millonaria recompensa por una perrita perdida en Paraná

Esta mañana,dio a conocer la búsqueda de una perrita Yorkshire Terrier de 8 meses, la cual estaba perdida tras haber escapado de una casa y ser chocada por un auto en calle Diamante, de la ciudad de Paraná.Marina Álvarez, ofrecía una millonaria recompensa a cambio de poder recuperar a “Fati”.Finalmente, y tras la amplia difusión que tuvo la noticia, la historia tuvo un final feliz y la pequeña Yorkshire volvió a su hogar.“Estoy muchísimo más aliviada”, dijo Marina en un nuevo diálogo cony expresó que “ayer a la noche no pude dormir y estaba con novio pensando que no iba a verla más”. En esa desesperación, se le ocurrió poner como recompensa su computadora, “que es lo único que tenía con más valor. Soy estudiante universitaria y me puedo arreglar sin la PC, pero no puedo estar sin ella”, mencionó.Al ver que efectivamente se trataba de Fati, la emoción la desbordó. “Ella estaba un poco asustada y con la patita afectada por el choque”, indicó.Sobre quiénes y cómo encontraron a la mascota, en primer lugar, Marina se manifestó sumamente agradecida con las dos personas que rescataron a su perrita. “A las 5 de la madrugada, varias horas después de se había perdido, una chica que estaba en una clínica cerca de calle España la vio y la retuvo, dijo que estaba desorientada y como estaba con el nene internado no la podía tener. Entonces otro señor la agarró y la contuvo. Me dijo que se enteró por una amiga que es proteccionista”, y así fue como se contactó para la entrega.Marina destacó que este señor no aceptó la recompensa que daba a cambio de “Fati”, y remarcó su “buen corazón”.También agradeció a todas las personas que compartieron la foto en los grupos de perros perdidos en las redes sociales y ayudaron a la difusión de una búsqueda que tiene final feliz.