El problema de tener la antigua red que obliga a crónicos arreglos en las calles

Paraná Interrumpen el tránsito en Ramírez y Avenida de las Américas por obras

Un gran movimiento de trabajadores municipales, máquinas pesadas, con retroexcavadora, martillo demoledor y camión, se pudo ver esta mañana, en avenida Ramírez, a metros de su intersección con avenida Ramírez. Por tal motivo, se implementó una restricción en el tránsito vehicular en la zona.Personal de la Subsecretaría de Obras Sanitarias de la Municipalidad, comenzaba a trabajar a las 8, en una conexión a la red de agua potable, en la intersección de la avenida Ramírez con calle Alicia Moreau de Justo. “Se trata de una conexión domiciliaria y el corte de calle, se debe a los trabajos que se realizan”, contó a Elonce, el encargado municipal que se encontraba trabajando en el lugar y agregó que “el propietario de la casa no tiene agua y se debe cortar el tránsito para reparar la conexión domiciliaria”, explicó.Las máquinas hacían un gran pozo en el medio de la avenida, sobre la mano que tiene sentido sur-norte. Pese a que, posteriormente, los trabajadores municipales, repararán la calle con un parche, se sabe que la cinta asfáltica, no volverá a tener la regularidad anterior y todo el que transita en algún vehículo por la zona, también lo nota en al pasar con sus rodados.“Es normal que se deba romper el asfalto, hacer un pozo, hacer la conexión y después arreglar la calle”, dijo el trabajador a Elonce y agregó que “la única manera de arreglar la conexión domiciliaria, es romper la calle y cortar el tránsito mientras se realizan los trabajos”, dijo el capataz municipal.Las conexiones a la antigua red de agua y las reparaciones que demandan en las calles que quedan con irregularidades que se van agravando, son dos problemas habituales con los cuales, los paranaenses deben lidiar.Escenas similares, se repiten habitualmente en diferentes puntos de la ciudad, debido al antiguo sistema de conexiones domiciliarias a la añosa red de agua potable que tiene la capital entrerriana.“Son conexiones muy viejas que cuando se rompen, tratamos de cambiarlas completas para que no vuelva a ocurrir”, resaltó el trabajador de Obras Sanitarias al dialogar con Elonce y agregó que los trabajos se hacen en menos de dos horas y luego, otra cuadrilla municipal, realiza el arreglo de la calle.Consultado sobre si es común encontrarse con conexiones domiciliarias rotas en la ciudad y que, por una sola vivienda, se deba realizar un gran pozo en el asfalto para poder solucionar una conexión particular, el municipal sostuvo que “hay muchas pérdidas en muchas calles y también hay muchos pozos en las calles por las reparaciones que se deben hacer, ya que, si o si, se tiene que abrir un pozo en la calle”, remarcó Luis.