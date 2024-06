Convivencias seguras: se desarrolla una jornada sobre seguridad vial en Paraná

Foto: Katherina Stickel, Guillermo Grieve y Néstor Roncaglia.-

En el marco del Día de la Seguridad Vial, se desarrolla una jornada denominada “Convivencias seguras”, este lunes sobre Peatonal San Martín, a la altura de Plaza Alvear de Paraná.“En el marco del Día de la Seguridad Vial, buscamos generar esta actividad conjunta con el gobierno provincial y organismos de la sociedad civil para concientizar y ser una instancia de formación para los estudiantes de los últimos años de la secundaria, que son peatonas, ciclistas y quienes accederá a su primera licencia de consumir. Es una instancia clave para transmitir herramientas de formación a los jóvenes que serán agentes multiplicadores en sus hogares a fin de generar una réplica de buenas conductas”, fundamentó ala secretaria municipal de Seguridad Vial, Movilidad y Ordenamiento Urbano, Katherina Stickel.“Más allá de las sanciones y cuestiones punitivitas en cuanto a las infracciones de tránsito, es muy importante trabajar en la prevención y concientización”, argumentó al respecto.“Excesos de velocidad y cruces de semáforos en rojo son la mayoría de las infracciones que detectamos”, reveló Stickel.“Desde 2007 a 2017, Paraná creó un hito en el país porque pasó de ser la ciudad con mayor accidentología por accidentes de motos sin casco, en 350 accidentes graves por año, lo que llevaba a que murieran entre 50 y 60 personas de entre 16 y 32 años, y que 110 quedaran lesionados. Pero trabajando con las escuelas, con educación y los medios comunicación, en diez años, logramos que el índice del uso del casco pasara del 10 al 90%, lo que hizo que desde 2017 a la fecha, se bajara a entre 10 y 12 muertes por año; y del centenar lesionados graves a los que había que rehabilitar, se bajó a menos de 40/50”, especificó el ministro provincial de Salud, Guillermo Grieve.“No hay otro antecedente de salud que implique haber hecho tanto por la salud para evitar que las unidades de terapia intensiva estén llenas de accidentados y evitar que haya jóvenes lesionados y muertes”, ponderó el funcionario.“Entre el 30 y 50% de las unidades de terapia intensiva estaban ocupadas por accidentados y hoy la cifra está por debajo, es de entre el 10 y 12%. Lo cual es importante porque también les da cabida a otros pacientes”, explicó Grieve.“El 90% de los accidentes se pueden evitar atendiendo las medidas de seguridad; el 90% de lesiones cerebrales se pueden evitar usando bien el casco”, remarcó al apuntar que “el 90% de los accidentes de los fines de semana son protagonizados por jóvenes que toman alcohol”.“Debemos trabajar para bajar la accidentología interurbana a través de los controles”, reconoció.Por su parte, el ministro provincial de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia, destacó que “el rol de la Policía es el de prevenir accidentes y quelos conductores tomen consciencia de la importancia de respetar las normas de tránsito”.“En lo que va del año, se registraron 50 muertos en accidentes de tránsito y muchos son jóvenes; de hecho, en un fin de semana murieron 11 jóvenes”, recordó y mencionó que “la mayor cantidad de accidentes se produce por personas que conducen bajo los efectos del alcohol y las drogas. En la oportunidad, Roncaglia anticipó que la dirección nacional de Seguridad Vial proveerá a la Policía del equipamiento necesario para la prevención de siniestros viales.En uno de los stands, se informó sobre las consecuencias que puede tener una persona con discapacidad en la vía pública.“Es bastante dificultoso transitar las calles de Paraná con mi bastón blanco, por eso educamos a la sociedad para que se cumplan las ordenanzas que establecen la supresión de barreras”, explicó Andrea Velázquez. La mujer no vidente instó a todos “a ser conscientes de que la discapacidad es una de las primeras consecuencias de los accidentes y hasta de los accidentes domésticos”.“El paso de motos, pozos no señalizados y paradas de colectivos ocupadas por vehículos”, son los principales obstáculos que encuentra Velázquez al caminar por las calles de la ciudad. “Solicito a la ciudadanía que tome consciencia porque la sociedad es diversa y no solo están las personas con discapacidad, sino también los adultos mayores que deben bajar al medio de la calle para acceder al transporte público”, destacó.Carla Cusimano de VIDAER, por su parte, ponderó que la jornada sobre seguridad vial pretende “reflexionar sobre la forma en la que conducimos y para dar a conocer cuáles son las acciones que cada una de las entidades lleva adelante, como en nuestro caso, el acompañamiento a las víctimas de siniestros viales”.“Las conductas incorrectas que deberíamos corregir en cuanto a seguridad vial son el uso incorrecto del casco porque los motociclistas no se lo abrochan; usan cascos de mala calidad, viejos y/o dañados; y llevan a los chicos en las motos, sin casco”, explicó ael especialista en Seguridad Vial, Gonzalo Leiva; para el caso de los automovilistas, también mencionó el “trasladar a los niños en el auto sin la sillita correspondiente”.“Los laterales del casco son los más afectados en un accidente de tránsito, con lo cual, el casco amortigua el golpe y evita que la lesión en la cabeza revista una gravedad tal que ponga en riesgo la vida”, indicó. De hecho, alertó: “Quienes llegar a la terapia intensiva por un accidente de moto, son los que tienen un golpe en la cabeza, lo que se podría haber evitado con el uso correcto del casco”.De la jornada participan estudiantes de las escuelas de Paraná. “Respetar los semáforos y no tomar alcohol si van a conducir” fue el mensaje de dos alumnas para los automovilistas. Y entre las conductas incorrectas vinculadas a la seguridad vial, los estudiantes mencionaron el uso del celular mientras se maneja, el no poner el guiño para doblar y pasar con los semáforos en rojo.Un adolescente, por su parte, reconoció ser “mandado” para andar en bicicleta porque –según fundamentó- en las calles de la ciudad “no se respeta” a ese medio de movilidad. “Sin chocas, te moris”, fueron las palabras de uno de los jóvenes presente en la jornada.El Día Mundial de la Seguridad Vial tiene como fin promover la educación vial como estrategia para reducir los accidentes de tránsito, causa importante de morbimortalidad. A su vez, hay que tener en cuenta que se conmemora el 10 de junio porque ese día en 1945 se modificó en Argentina el sentido del tránsito que, hasta ese momento, se hacía por izquierda, como en Inglaterra. A partir de entonces, comenzó a hacerse por la derecha, como en la mayoría de los países.