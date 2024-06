Niña paranaense con autismo creó cafetería inclusiva para ir con mascotas

Pía en una niña que tiene autismo, con un gran espíritu emprendedor y sentido de la inclusión, creó una cafetería a la que se puede ir con mascotas. “Café Canela” es el sueño de esta nena, de 11 años, que anhela un mundo mejor donde nadie “se sienta excluido”.En dialogo con Elonce, Pía contó que “a las personas con autismo no siempre nos incluyen en todos lados y a veces es difícil”. Además, contó que tiene un gran amor por los perros a los que cariñosamente llama perrhijos . “Para mí son todo y no quiero que se sientan desplazados”, dijo la niña.“Café Canela surgió porque cada vez que viajábamos con mi familia, llevábamos a nuestro perrito, no podía entrar a todos los restaurantes y se tenía que quedar afuera, luego no quería comer porque él estaba acostumbrado a hacerlo con nosotros”, expresó la niña. Al agregar que “a partir de esto, siempre soñé con tener un espacio donde puedan a venir a comer las personas con sus mascotas.Pía pensó acon una impronta saludable, para que “los perritos puedan comer algo rico, saludable y que no sean los granitos de siempre que tienen muchos químicos y no todos son buenos para ellos”.Muy emocionada, Pía contó que ella hizo un curso de alimentos para todo tipo de animales. “Aprendí mucho sobre cómo se cocinan y conservan los alimentos, a partir de ahí hacemos galletitas y otras cosas que ofrecemos como las galletitas de banana y harina de arroz”.En este sentido, contó que enhay juegos para niños, mascotas y entretenimientos para todas las edades.“Quiero que sea una convivencia mutua para que tanto las personas como los perritos estén a gusto y felices. Es un poco parte de inclusión y los conceptos de”, reveló la pequeña emprendedora al sostener que en Café Canela, “se puede disfrutar con las mascotas, comprarles ropa y juguetes para nuestros amigos de cuatro patas”.Finalmente invitó a todos a Café Canela, en calle López Jorndan 1496, de Paraná-.Más información: Canelacafefriend