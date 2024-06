Romero agasajó a periodistas en su día con un almuerzo en Puerto Sánchez

La intendenta de Paraná, Rosario Romero, brindó un agasajo a periodistas en su día a través de un almuerzo en Puerto Sánchez. “Una de las tantas maneras de medir la calidad democrática es a través del periodismo, cómo desarrolla sus investigaciones, cómo recaba opiniones y cómo refleja lo que pasa en la sociedad; y es lo que nos hace crecer como pueblo”, fundamentó ala mandataria municipal.“Al periodismo lo miro, no desde la política, sino desde el lado de la vida porque lo que transmite no es el acontecimiento que queremos mostrar, sino, lo que pasa en la sociedad y entre las que se incluye lo que pasa en la política”, argumentó Romero.Y continuó: “El periodismo es otro modo de ejercer la democracia, con lo cual, tiene que ser bueno, serio y crítico, pero no para fomentar la polémica, sino para generar el debate de ideas y de las distintas miradas que pueden conformar una verdad”.Finalmente, la intendenta felicitó a quienes ejercen el periodismo: “Es una tarea difícil, esforzada y sin horarios, porque se está a full en la calle buscando la noticia”, saludó.Por su parte, el viceintendente David Cáceres, completó: “Uno de los lineamientos político que marcó la intendenta es el acceso a la información, la transparencia de abrir las puertas de la gestión para que vecinos conozcan cómo se define la asignación de recursos y, en ese sentido, los medios y los periodistas son un elemento central para el acercamiento con la ciudadanía”.El Día del Periodista se celebra el 7 de junio en la Argentina con el fin de rendir homenaje a todas las personas que participan de esta profesión, indispensable para difundir información que aporte a los ciudadanos y el debate público. La efeméride fue impulsada en recuerdo a la publicación del primer medio de prensa fundado en el país, La Gazeta de Buenos Ayres.