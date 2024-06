Proyectan incorporar Inteligencia Artificial para rehabilitar pacientes con ACV

Institucionales Buscan personas que sufrieron ACV para investigación científica en Paraná

Foto: Buscan personas que sufrieron ACV para investigación científica en Paraná

Foto: El Centro Integral de Rehabilitación "Los Álamos" de Paraná

Foto: La médica fisiatra María Belén Hock; la terapista ocupacional Gisela Sánchez Marianoff; y la bioingeniera Carolina Carrere

El Grupo de Ingeniería en Rehabilitación de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) lleva adelante una investigación con el Centro Integral de Rehabilitación "Los Álamos" de Paraná para evaluar los efectos de una interfaz cerebro-computadora en la recuperación de pacientes con secuelas de ACV.la médica fisiatra María Belén Hock.“El año pasado se presentaron 30 personas, pero de acuerdo a nuestros criterios de inclusión, solo pudieron ingresar cinco pacientes al programa. Este estudio es una continuidad de lo realizado en 2023”, comentó al respecto.“Queremos determinar si la inteligencia artificial puede ayudarnos en la velocidad de la rehabilitación, que acostumbramos a desarrollarla de forma convencional”, fundamentó la especialista al aclarar que “la participación de la investigación es voluntaria y gratuita”.“Pretendemos comprobar si este dispositivo ayuda a la recuperación motora como un complemento más de la rehabilitación”, completó la terapista ocupacional Gisela Sánchez Marianoff. De hecho, aclaró que la persona debe contar con “seis meses de evolución el ACV y durante el estudio, el paciente no debe realizar ningún tipo de tratamiento a fin de corroborar si el dispositivo ayudará a la recuperación motora”.El estudio utiliza una interfaz cerebro-computadora que desarrolló el Grupo de Ingeniería en Rehabilitación de la FIUNER entre 2021 y 2022 “El sistema desarrollado en la Facultad y que estamos probando con los pacientes registra la señal de electroencefalografía de manera no invasiva –solo con electrodos superficiales- a fin de tratar de identificar a través del sistema de interfaz cerebro-computadora la intensión motora de los pacientes para realizar esa acción que por el ACV no puede hacer”, explicó la bioingeniera Carolina Carrere de la Facultad de la UNER.Y continuó: “La señal se utiliza para entrenar un sistema de aprendizaje que después puede identificar la acción y brindar una realimentación cerrando ese ciclo, favoreciendo la plasticidad neuronal y promoviendo la recuperación de la función motora”.“El programa consta de dos etapas de funcionamiento: una vinculada a la calibración a cada individuo que se conectará a la interfaz cerebro-computadora y la otra, en la que se hace la intervención para la recuperación de funciones motoras de miembro superior o inferior”, especificó la especialista.Si estás interesado/a en participar o conocés a alguien que pueda hacerlo, comunicate al Centro de Rehabilitación Integral Los Álamos:Tel fijo: 0343 4070055Celular: +54 9 343 4604183Horario: De 8:00 a 18:00Lugar: México 392, Paraná