Buscan personas que sufrieron ACV para investigación científica en Paraná

Quiénes pueden participar

Un equipo interdisciplinario de profesionales de la salud, ingenieros e investigadores llevan a cabo el proyecto científicopara lograr, que, a través de inteligencia artificial (IA), personas que hayan sufrido un Accidente cebrovascular (ACV) puedan recuperar parte de la movilidad en Paraná.Para ello los investigadores, solicitan voluntarios para el desarrollo del proyecto científico. La convocatoria es gratuita y buscan pacientes que hayan sufrido un ACV, hace más de seis meses, confirmó Elonce.Al respecto, la directora Científica del proyecto, Carolina Tabernig, informó aque la investigación se lleva a cabo “bajo un convenio entre la Facultad de Ingeniería de la UNER y el centro de rehabilitación integral Los Álamos”. El objetivo es “e”.En este sentido, expresó que la inteligencia artificial es una de las áreas que se estudia e investiga en la carrera de Bioingeniería desde hace años. “Hace más de 20 años que estamos trabajando en este sistema integrado (hardware+ software + electroencefalografía) para detectar la intención del paciente de mover una mano y que no pueda. A partir de esto, el software lo detecta y con eso activamos una animación que hace lo que el paciente no puede hacer”.Al ser consultado sobre la investigación Tabernig informó que “se trata de la primera etapa del proyecto. Hay protocolos similares en diversas partes del mundo y hemos realizado otros ensayos con el grupo de investigación. Es la primera vez que lo hacemos en Paraná y convocamos pacientes”.Asimismo, acotó que “el un grupo de investigación que realiza el estudio es muy bueno y trabajamos interdisciplinariamente, ya que muchos somos ingenieros, otros profesionales de salud y buscamos aprender para que esto llegue a la comunidad”En tanto, la directora médica del proyecto, Carolina Hock, sostuvo: “Es un festejo que la facultad haya buscado profesionales de la salud para esta investigación. Trabajamos con pacientes en rehabilitación y lo convencional es la neurorehabilitación, donde el paciente debe pensar cómo debe hacer el movimiento y hay cierto tiempo donde el paciente le falta algún estimulo”.Asimismo, valoró que “a través de esta tecnología y la retroalimentación visual generará a nivel cerebral una neuroplasticidad mayor a lo que uno está acostumbrado"Para el estudio, el grupo de investigadores busca pacientes para avanzar en la investigación. Sobre quienes pueden integrar el estudio, Hock sumó que “solicitamos pacientes que hayan tenido un ACV y hayan paso la etapa aguada, es decir los seis primeros meses, donde la plasticidad sea avanzada”“Buscamos que estén en la etapa crónica para dar con un avance mayor a través de esta terapia. No hay límite de edad solo que sean mayores de 18 años y deben tener una capacidad cognitiva importante”, aseveró.“Queremos que quienes les interesen se sumen es totalmente gratuito”, señaló al acotar que para participar debenAsimismo, sostuvo que preocupa que “cada vez se ven más casos de ACV en edades más tempranas y trabajamos mucho en la prevención como factores de riesgo”. Además, agregó que los síntomas más comunes son “dolor de cabeza intenso, adormecimiento de un miembro, visión borrosa y caminata inestable”.Por su parte, la licenciada en Terapia Ocupacional, Gisela Sánchez Marianoff: “La idea principal es que la retroalimenctracion visual, creemos que será una motivación e incentivo muy grande para la comunidad”.