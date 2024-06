Se desarrolló un conversatorio sobre las cifras de violencia de género

Un conversatorio sobre las cifras de violencia de género se realizó este lunes, en la Facultad de Ciencias de la Vida y la Salud, de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER). En ese sentido,dialogó con Gonzalo Molina, perteneciente al Área de Género, Diversidad Sexual y Derechos de la FCVYS.“La situación de violencia sigue siendo un fenómeno que nos atraviesa mucho como sociedad y no hay nada mejor que demostrarlo en datos, sobre todo, en una facultad que forma personas que trabajarán en el sistema de salud, el cual es fundamental que tengan incorporada esta mirada, para comprender el fenómeno de las violencias que, si bien van mutando, hay formas que se siguen reproduciendo”, manifestó.A su vez, Yanina Izet, ex titular del Rejucav, contó: “En nuestra provincia, tuvimos durante 2023 casi 15.000 denuncias de violencia, sumadas a aquellas con antecedentes que eran 5.000, lo que muestra una realidad importante porque hablamos de los femicidios que ocurren y el año pasado en Entre Ríos, no fueron tanto en comparación a nivel nacional, pero silenciosamente estos hechos sucedieron”.“Más de la mitad de las denuncias se transmitan en el Juzgado de Familias, porque son violencias que ocurren en el ámbito doméstico, lo que muestra que el riesgo de estas personas en condición de vulnerabilidad, se dan en el vínculo más cercano y la que sigue en cantidad de denuncias, es la que ocurre en la vía pública. Todas estas cifras no son números fríos, sino que nos invitan a repensar ciertos modos de vincularnos que tenemos las personas”, finalizó.