Sin colectivos en Paraná: la salida que evalúa Romero para brindar el servicio

Paraná El HCD aprobó un nuevo marco regulatorio del sistema de transporte de Paraná

“No negociamos una suba de tarifas”

Romero exigió “conducta empresaria” a Buses Paraná

Paraná Colectiveros piden terminar de cobrar sueldo y acordar plan de pago por deudas

Sobre el nuevo marco regulatorio del servicio

Por un transporte interurbano

Usuarios de Paraná y las localidades del área metropolitana sumandebido al paro de choferes nucleados en UTA Entre Ríos, ante el no pago de sueldos por parte de las empresas ERSA y Mariano Moreno que tienen a su cargo la prestación del servicio.Se recordará que el municipio de Paraná, según confirmó ala intendenta Rosario Romero al prometer “tomar medidas, lo más pronto posible, para salvar la situación”., adelantó tras repasar el nuevo marco regulatorio para el transporte urbano de pasajeros, que será prestado exclusivamente dentro del ejido de la ciudad, por sí o través de terceros., acotó.La intendenta se mostró a la espera de “una posición razonable de parte de Buses Paraná porque se tienen que hacer cargo de la responsabilidad empresarial y social”.; porque no puede ocurrir que nos sigan presionando para subir tarifas sin brindar el servicio”, justificó.“Si las empresas quieren más aumento del boleto, les exigimos que presten el servicio y demuestren que tienen voluntad”, remarcó al descartar el incremento del precio del pasaje de los colectivos urbanos.“Los dineros públicos se administran con una causa, entonces, con qué causa podríamos dar dinero a las empresas de Paraná después de diez días de un paro salvaje ¿Qué retribución tenemos del otro lado?”, se preguntó la intendenta de Paraná.Al pronunciarse “en defensa de los intereses de los paranaenses”, Romero destacó que no puede “tirar tantos millones al sistema de transporte porque no está previsto en un fondo ni un subsidio de parte del Estado Municipal”.En ese sentido,porque en Paraná podría haber más de 100 mil cortes de boletos diarios, pero el corte viene disminuyendo porque la gente se hartó y busca otras formas de movilizarse”.La intendenta: “Que asuman el riesgo, brinden un mejor servicio y convoquen a los paranaenses a que usen el colectivo”, recomendó a través de, el programa que se emite por. Sí les exigimos, como autoridad de aplicación, que cumplan con la prestación del servicio porque firmaron un contrato de concesión por ocho años”, insistió al remarcar: “Pedimos responsabilidad a las empresas”.Al dar cuenta de la sanción del nuevo marco regulatorio para el transporte urbano de pasajeros, que será prestado exclusivamente dentro del ejido de la ciudad, por sí o través de terceros, la intendenta reconoció que,, a menos que la empresa se comporte como empresa y pague a sus trabajadores”.“El nuevo marco normativo da amplias potestades al municipio, por eso era necesario derogar el anterior, para endurecer las condiciones porque queremos servicio de transporte en la ciudad”, fundamentó Romero.Y continuó: “Somos solidarios con el usuario del servicio, que está cansado de un servicio que no satisface las mínimas expectativas porque los colectivos tienen agujeros desde los que se ve el piso, asientos rotos y están sucios”. Para la intendenta, podría entenderse la falta de inversión para comprar unidades nuevas, “pero no que estén rotos y sucios”. De hecho, apuntó: “La misma empresa en Santa Fe tiene mejores coches para prestar el servicio”.Romero se reunió ayer con sus pares de la localidad del área metropolitana y la presidenta comunal de Sauce Montrull, para gestionar un transporte que permita conectar las cuatro ciudades con Paraná; estuvieron los intendentes de Oro Verde, César Clement; de Colonia Avellaneda, Ariel Weiss; de San Benito, Ariel Voeffray; y por Sauce Montrull, María Soledad Daneri.Según expuso, una de las alternativas es “pedir a Provincia que licite líneas interurbanas y establecer a establecer paradas fundamentales en Paraná para que lleguen los vecinos de las localidades vecinas”.“Hacia el futuro, Paraná licitará el servicio de la ciudad con un acuerdo con los demás intendentes para que, concomitantemente, los otros municipios pidan a Provincia una licitación de líneas interurbanas y deberán aportar a ese sistema”, argumentó Romero al fundamentar que “será lo más justo” porque, en la actualidad, “Paraná soporta todo el sistema de transporte urbano de pasajeros”.