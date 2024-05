Se realizó un gran locro solidario en barrio Macarone para más de 100 personas

El merendero “Gato con Botas” preparó en este 1º de Mayo, más de 100 porciones de locro que repartieron entre las familias de barrio Macarone, de la ciudad de Paraná.Gabriela, una de las encargadas del lugar, contó aque el merendero surgió hace unos cinco años, “con la idea de brindar una taza de leche a los chicos y también tenemos un ropero solidario. Hoy decidimos hacer un logro solidario para que no se pierda la tradición y todos tengan su porción. Sabemos cómo está la situación y no todos tienen para hacer un locro y nuestra idea era que todos lo puedan degustar”.“Me gusta ayudar”, dijo la mujer, visiblemente emocionada y remarcó que “esto me hace acordar a mi infancia. Sé que hay gente que necesita más que yo, que tengo un techo y un plato de comida. Además trabajo en el Ministerio y desde ahí contacto gente para que me pueda ayudar y lo hacen porque saben que lo hago de corazón”.“Ella apoya mucho al barrio y estamos muy agradecidas con todo lo que hace”, afirmó una vecina.En total se hicieron unas 130 porciones que se entregaron en el mediodía de este miércoles a todos los que se acercaron con su olla. “Este locro tiene mucho amor para arrancar y ganas de hacerlo. Tiene todas las verduras verdes, tiene carne vacuna y de cerdo”, afirmó Gustavo, el cocinero de la jornada.Quienes quieran colaborar con el merendero “Gato con Botas”, se pueden comunicar con Gabriela al celular: 343 4775222 .